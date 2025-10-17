El niño atropellado en Calle 5 volvió a nacer: salió de Terapia Intensiva y el conmovedor mensaje de su madre

Después de días de angustia y oraciones, una noticia trajo alivio y esperanza a una familia sanjuanina. Y.F.A.G., el niño que fue atropellado el domingo pasado en Calle 5 y Elizondo , salió de la Terapia Intensiva del Hospital Rawson y continúa su recuperación en una sala común.

Conmoción La segunda batalla que enfrenta el niño atropellado en Calle 5: las palabras de la familia y la versión del choque

Su madre, Daiana Gatica, compartió la emoción a través de las redes sociales con un mensaje que conmovió a toda la comunidad. “Hoy nos despedimos de la terapia donde entraste tan grave, hijo. Donde volviste a nacer, mi amor. Hoy nos fuimos a sala común. Gracias a todos por sus oraciones, gracias, gracias. Mi hijo es testimonio de que Dios existe. Estoy muy feliz, el corazón hoy me estalla de alegría cuando hace cinco días atrás sentía que se me paralizaba. Gracias, mi Dios”, escribió la mujer, acompañando sus palabras con fragmentos de la canción Volver a empezar, de Alejandro Lerner, que parece resumir el renacer que vive su pequeño.

image

En otro posteo, publicado también este viernes por la tarde, la madre volvió a agradecer con un mensaje lleno de fe y gratitud: “Estoy muy feliz, quiero agradecer al personal de Terapia Intensiva, al personal que intervino a mi hijo ese día del accidente. Llegó en estado crítico y Dios les dio la bendición de poder salvarlo. La atención fue exitosa. Gracias a las personas que estuvieron con mi hijo en el lugar del accidente, son unos ángeles. Sé que todavía le queda su operación, pero tengo fe en que todo saldrá bien, porque para Dios nada es imposible. Fue un milagro la recuperación tan rápida, cuando no daban esperanzas de vida para él”.

image

La segunda batalla de su vida

En diálogo con Tiempo de San Juan, Gatica contó que esta no es la primera vez que su hijo enfrenta una situación crítica. Cuando nació, permaneció internado diez días en neonatología debido a complicaciones de salud. “Ya sabe luchar por su vida”, expresó con orgullo y fe, confiando en que podrá superar también este nuevo desafío.

“Estamos agradecidos por la atención y por las oraciones. Solo pedimos que sigan rezando por él”, agregó la mujer, que no ha dejado de agradecer a los médicos, enfermeros y vecinos que colaboraron desde el primer momento.

El caso

El pequeño había sido internado en estado crítico luego de sufrir un violento accidente en bicicleta, tras intentar esquivar la puerta de un auto que se abrió de manera repentina y ser embestido por una camioneta que lo arrastró varios metros.

Desde entonces, la familia de Y.F.A.G. no dejó de pedir oraciones y dadores de sangre, mientras el niño luchaba por su vida en el Hospital Rawson. El menor fue sometido a una cirugía por una fractura de fémur y una hemorragia interna que obligó a los médicos a extirparle el bazo, además de sufrir lesiones en el pulmón, riñón izquierdo, hígado y extremidades.