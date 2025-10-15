Afirmaron que el niño atropellado en Calle 5 evoluciona favorablemente: "Lo desentubaron"

Tras varios días de angustia, la familia de Yutiel, el niño de 11 años que fue atropellado el pasado domingo en Calle 5 y Elizondo , compartió una noticia esperanzadora. En las últimas horas indicaron que el pequeño evoluciona favorablemente y ya fue desentubado.

Durante la tarde del martes, su madre, Daiana Gatica, publicó un mensaje en redes sociales en el que detalló los avances en la salud de su hijo: “Quiero comentarles que a Yutiel hoy día lo desentubaron y le sacaron la cánula de su cabeza, la cual monitoreaba su cerebro. Está respirando por sí solo, sin ayuda mecánica, no ha tenido fiebre ni ninguna otra complicación. Va evolucionando súper bien. Sigue en cuidados intensivos. Gracias a todos por sus oraciones y a todos los que donaron sangre. Necesitamos más gente dadora de sangre O+ o A+, por favor”.

image

El menor permanece internado en el Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de fémur y una hemorragia interna que obligó a los médicos a extirparle el bazo. Además, sufrió lesiones en el pulmón y riñón izquierdos, en el hígado y en algunas extremidades.

El accidente ocurrió el domingo por la tarde, cuando Yutiel circulaba en bicicleta junto al hermano de su cuñado. Según relató la familia, el niño intentó esquivar la puerta de un auto que se abrió de manera repentina y terminó siendo embestido por una camioneta que lo arrastró varios metros.

La investigación del hecho está a cargo de la UFI Delitos Especiales N°5, que conduce el fiscal Sebastián Gómez, mientras el entorno del menor continúa pidiendo oraciones y dadores de sangre para acompañar su recuperación.

“Ya pasó por mucho y volvió a pelear como siempre”, escribió su madre, aferrada a la fe y a los buenos signos que, por primera vez en días, traen alivio a la familia.