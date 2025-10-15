La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

En las últimas horas, una imagen profundamente conmovedora comenzó a circular en las redes sociales: se trata del hermanito de Emir Barboza , el niño de 8 años que fue asesinado de un disparo en el pecho durante una balacera en el barrio Valle Grande , en Rawson.

Madrugada fatal Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

La foto muestra al pequeño visiblemente afectado, mirando la tumba de su hermano, en medio del desgarrador duelo familiar. La escena, capturada durante el sepelio de Emir.

image

El crimen de Emir ocurrió en circunstancias aún bajo investigación. El niño quedó atrapado en medio de un enfrentamiento armado entre bandas y recibió un disparo fatal que le quitó la vida de manera inmediata.

Desde entonces, la familia de Emir pide justicia. Según manifestaron en redes sociales, este jueves por la mañana marcharán hacia Tribunales exigiendo justicia.

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato

En medio de la conmoción, Rosa, la madre de Emir, rompió el silencio a través de redes sociales. Con un mensaje cargado de angustia y reproches hacia quienes opinaron sin conocer los hechos, la mujer dejó en claro su desesperación: “Para toda la gente recu… que habla cag… sin saber, no opinen sin saber. Mi hijo estaba de visita en casa de sus abuelos... dejen de hablar cag… Dios, no saben el dolor que tengo yo para estar viendo bol… publicar mier… sin saber. Todos los del Valle Grande saben cómo fue y cómo pasó… fui la última en enterarme lo que le hicieron a mi hijo. Estoy destrozada. Dejen de poner mier… y respeten que yo soy la madre, locoooo”.