Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.

Este miércoles por la mañana, los teléfonos de gran cantidad de sanjuaninos comenzaron a sonar debido a un alerta de Android que indicaba que era inminente el registro de un temblor. Poco después, llegó el aviso que marcaba que el sismo se había registrado y que el epicentro se había ubicado en Chile, muy cerca de San Juan. Una situación, que luego fue confirmada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Todo comenzó con el mensaje que rezaba “sismo cercano” y anunciaba un movimiento con una Magnitud estimada en 5.8.

Poco después llegó el segundo mensaje, que marcaba que el temblor se había registrado a las 8:43, en territorio chileno, a unos 287,6 kilómetros de distancia de la provincia.

Luego, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), confirmó el horario del sismo e hizo una corrección, según el reporte, el movimiento tuvo una Magnitud de 5.5 y se produjo a sólo 19 kilómetros de profundidad.

Efectivamente, el movimiento se registró en Chile, muy cerca de la provincia. El INPRES marcó el epicentro 92 kilómetros al Sudoeste de Coquimbo y 205 kilómetros al Noreste del Cerro Mercedario, en el departamento sanjuanino Calingasta.

En tanto que, la Intensidad fue de III a IV en el Gran San Juan y alrededores y los departamentos Iglesia, Jáchal y Calingasta. Y de III en las ciudades de Mendoza y La Rioja.