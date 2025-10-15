miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sismo

Un temblor con epicentro en Chile se sintió en San Juan y se activaron las alertas de Android

El movimiento se registró a las 8:43 y varios teléfonos de sanjuaninos vibraron con los avisos emitidos por el sistema digital, antes y después del temblor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.

Un temblor con epicentro en Chile que se percibió en San Juan, fue anticipado por el sistema de alerta de Android en los teléfonos de la provincia.

Este miércoles por la mañana, los teléfonos de gran cantidad de sanjuaninos comenzaron a sonar debido a un alerta de Android que indicaba que era inminente el registro de un temblor. Poco después, llegó el aviso que marcaba que el sismo se había registrado y que el epicentro se había ubicado en Chile, muy cerca de San Juan. Una situación, que luego fue confirmada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

Lee además
¿casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡temblo en san juan!
Insólito

¿Casualidad?: en medio de los simulacros en las escuelas, ¡tembló en San Juan!
Un sismo de escasa profundidad se registró en San Juan en el inicio del lunes.
Temblor

Un sismo de escasa profundidad se sintió en distintas zonas de San Juan este lunes

Todo comenzó con el mensaje que rezaba “sismo cercano” y anunciaba un movimiento con una Magnitud estimada en 5.8.

Poco después llegó el segundo mensaje, que marcaba que el temblor se había registrado a las 8:43, en territorio chileno, a unos 287,6 kilómetros de distancia de la provincia.

image
image
image

Luego, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), confirmó el horario del sismo e hizo una corrección, según el reporte, el movimiento tuvo una Magnitud de 5.5 y se produjo a sólo 19 kilómetros de profundidad.

Efectivamente, el movimiento se registró en Chile, muy cerca de la provincia. El INPRES marcó el epicentro 92 kilómetros al Sudoeste de Coquimbo y 205 kilómetros al Noreste del Cerro Mercedario, en el departamento sanjuanino Calingasta.

En tanto que, la Intensidad fue de III a IV en el Gran San Juan y alrededores y los departamentos Iglesia, Jáchal y Calingasta. Y de III en las ciudades de Mendoza y La Rioja.

image

Temas
Seguí leyendo

Por segunda madrugada seguida, un temblor de escasa profundidad se sintió en San Juan

Un sismo se sintió en parte del territorio sanjuanino durante la madrugada del miércoles

Alerta amarilla por viento Sur para San Juan: para cuándo y a qué zona afectaría

Se viene el Segundo Festival de las Aves en San Juan con fotos, pintura y juegos

Anteavis, el nuevo dinosaurio descubierto en Ischigualasto que significado especial para la ciencia mundial

La inflación de Septiembre fue del 1.9% en San Juan

En videos, así es el intenso trabajo para limpiar los grafitis de las paredes rocosas en la Quebrada de Zonda

El gobernador Orrego recibió a los alumnos sanjuaninos ganadores del primer premio nacional de robótica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se vivirá el Segundo Festival de las Aves en San Juan, mirá cómo participar.
Para vivir en familia

Se viene el Segundo Festival de las Aves en San Juan con fotos, pintura y juegos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande
Conmoción en Rawson

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Te Puede Interesar

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan
Legislatura provincial

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Gobierno de San Juan asegura que el boleto escolar gratuito mermó el ausentismo de alumnos
Visión oficial

El Gobierno de San Juan asegura que el boleto escolar gratuito mermó el ausentismo de alumnos

Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva
Triste aniversario

Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500
Mercado cambiario

La reunión de Milei con Trump impactó en el dólar: sube el oficial y el blue en San Juan se acerca a los $1.500