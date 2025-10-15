Ofrecen $1.000.000 de recompensa por perrita salchicha perdida en Santa Lucía

Una conmovedora campaña de búsqueda se ha desplegado en las últimas semanas en el departamento de Santa Lucía, donde una familia ofrece $1.000.000 de recompensa por el regreso de su perrita salchicha, extraviada el pasado 1 de septiembre en el barrio Vistas del Este .

Viral En videos, la IA volvió a recrear el San Juan de los '80

La perrita, descrita como "chiquita y flaquita", es de color marrón oscuro , con las orejas más claras y un comportamiento asustadizo . Según los carteles que han sido colocados en postes y paredes de la zona, la mascota podría estar " con la cola entre las patas" por que es muy temerosa y ya no encontrarse en el barrio donde se perdió originalmente.

“Ayudanos a difundir así nuestra princesa vuelve con su familia. Su mamá, sus hermanos y yo la amamos y la extrañamos muchísimo”, se lee en los afiches, que rápidamente captaron la atención de vecinos y usuarios en redes sociales.

La familia no ha escatimado esfuerzos en la búsqueda, y la elevada suma de dinero ofrecida como recompensa refleja la desesperación y el profundo lazo afectivo con la perrita. Ante cualquier información, se solicita comunicarse de forma inmediata al 264 459 9090.