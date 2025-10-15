miércoles 15 de octubre 2025

Pedido a la comunidad

Ofrecen $1.000.000 de recompensa por perrita salchicha perdida en Santa Lucía

La buscan desesperadamente desde el 1 de septiembre. La familia pide ayuda para que "su princesa" vuelva a casa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una conmovedora campaña de búsqueda se ha desplegado en las últimas semanas en el departamento de Santa Lucía, donde una familia ofrece $1.000.000 de recompensa por el regreso de su perrita salchicha, extraviada el pasado 1 de septiembre en el barrio Vistas del Este.

La perrita, descrita como "chiquita y flaquita", es de color marrón oscuro, con las orejas más claras y un comportamiento asustadizo. Según los carteles que han sido colocados en postes y paredes de la zona, la mascota podría estar "con la cola entre las patas" por que es muy temerosa y ya no encontrarse en el barrio donde se perdió originalmente.

Ayudanos a difundir así nuestra princesa vuelve con su familia. Su mamá, sus hermanos y yo la amamos y la extrañamos muchísimo”, se lee en los afiches, que rápidamente captaron la atención de vecinos y usuarios en redes sociales.

La familia no ha escatimado esfuerzos en la búsqueda, y la elevada suma de dinero ofrecida como recompensa refleja la desesperación y el profundo lazo afectivo con la perrita. Ante cualquier información, se solicita comunicarse de forma inmediata al 264 459 9090.

