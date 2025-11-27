jueves 27 de noviembre 2025

En las redes

Video: el verdadero dilema de una sanjuanina; ¿casarse o recibirse?

Un video grabado en pleno microcentro sanjuanino se volvió viral tras mostrar a una joven debatiéndose entre dos celebraciones: un casamiento en la Catedral y una recibida en la Plaza 25 de Mayo. Las redes no tardaron en reaccionar con humor y miles de comentarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
casarse recibirse dilema sanjuanina video

En las últimas horas, un video grabado en pleno microcentro de San Juan se volvió furor en TikTok y abrió un divertido debate entre los usuarios. La publicación, realizada por la usuaria andreriveros805 bajo el título “El verdadero dilema de las chicas”, expone una situación tan cotidiana como irresistible para las redes.

La escena ocurrió en la tradicional esquina de avenida Ignacio de la Roza y Mendoza, donde la joven se encontró con dos celebraciones paralelas: por un lado, un casamiento en la Catedral; por el otro, los clásicos festejos de una recibida en la Plaza 25 de Mayo. Frente a este contraste perfecto, grabó el momento y lanzó una frase que desató risas y opiniones de todo tipo: “No sé qué quiero más, si casarme o recibirme”.

El video rápidamente cosechó miles de “me gusta” y decenas de comentarios, muchos de ellos tomando partido y aportando humor a la disyuntiva. Entre los mensajes más destacados, una usuaria escribió: “¡Recibite reina! Y vestite de blanco en la tesis”. Otra agregó, entre risas: “Recibirse reina… al título lo tenés para siempre, al hombre no”.

La publicación sigue circulando y sumando interacciones, alimentando un debate tan liviano como simpático que, al menos por estas horas, logró sacar más de una sonrisa a los usuarios sanjuaninos.

