miércoles 26 de noviembre 2025

Alerta

El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal

El Servicio Meteorológico Nacional activó alertas por tormentas severas en varios departamentos de Mendoza, donde durante la tarde se registraron lluvias intensas, fuertes vientos y caída de granizo en distintas zonas de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El calor agobiante que se vivió este miércoles en Mendoza fue el anticipo de una tarde caótica, marcada por un violento temporal que llegó con todo. Fuertes lluvias, descargas eléctricas y caída de granizo en distintos puntos de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una doble alerta y el pronóstico se cumplió al pie de la letra. Un video evidencia las inclemencias.

La tormenta en San Juan.
Los departamentos del Sur y del Valle de Uco fueron los primeros en sentir el castigo del tiempo. Malargüe, San Rafael, General Alvear y zonas de Tunuyán comenzaron a registrar, pasadas las 16, precipitaciones intensas y piedras que cubrieron calles y campos. En algunos sectores, las ráfagas de viento complicaron aún más el panorama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993780688181457307&partner=&hide_thread=false

Mientras tanto, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú y el corredor del Este permanecieron bajo alerta amarilla, aunque allí también se reportaron tormentas de variada intensidad y ocasionales granizadas. En el oeste de la Ciudad, vecinos registraron la caída de pequeños granizos que sorprendieron a quienes transitaban la zona.

Defensa Civil informó que la inestabilidad dominará la jornada completa: se esperan más tormentas y posible caída de granizo en torno al dique Carrizal y, hacia la noche, en Lavalle y los departamentos del Este. Además, no se descarta la presencia de viento Sur asociado a las células de tormenta.

Las áreas más comprometidas, según los pronósticos, se ubican en la precordillera del Valle de Uco, las zonas bajas de Malargüe y San Rafael, y localidades agrícolas como Rivadavia, Junín y General Alvear, donde la piedra podría provocar perjuicios en cultivos.

