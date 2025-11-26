El calor agobiante que se vivió este miércoles en Mendoza fue el anticipo de una tarde caótica, marcada por un violento temporal que llegó con todo. Fuertes lluvias, descargas eléctricas y caída de granizo en distintos puntos de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una doble alerta y el pronóstico se cumplió al pie de la letra. Un video evidencia las inclemencias.

Los departamentos del Sur y del Valle de Uco fueron los primeros en sentir el castigo del tiempo. Malargüe, San Rafael, General Alvear y zonas de Tunuyán comenzaron a registrar, pasadas las 16, precipitaciones intensas y piedras que cubrieron calles y campos. En algunos sectores, las ráfagas de viento complicaron aún más el panorama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1993780688181457307&partner=&hide_thread=false El granizo golpeó de lleno en Mendoza: el impactante video del temporal pic.twitter.com/uBDOPUPmyg — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) November 26, 2025

Mientras tanto, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo, Maipú y el corredor del Este permanecieron bajo alerta amarilla, aunque allí también se reportaron tormentas de variada intensidad y ocasionales granizadas. En el oeste de la Ciudad, vecinos registraron la caída de pequeños granizos que sorprendieron a quienes transitaban la zona.

Defensa Civil informó que la inestabilidad dominará la jornada completa: se esperan más tormentas y posible caída de granizo en torno al dique Carrizal y, hacia la noche, en Lavalle y los departamentos del Este. Además, no se descarta la presencia de viento Sur asociado a las células de tormenta.

Las áreas más comprometidas, según los pronósticos, se ubican en la precordillera del Valle de Uco, las zonas bajas de Malargüe y San Rafael, y localidades agrícolas como Rivadavia, Junín y General Alvear, donde la piedra podría provocar perjuicios en cultivos.