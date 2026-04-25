Derrumbe a metros del Monumental de River deja tres heridos

Tres obreros quedaron atrapados momentáneamente tras el derrumbe que se produjo esta tarde en una excavación sobre la Avenida Lugones, en el barrio porteño de Nuñez, confirmaron las autoridades.

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Uno de ellos pudo salir por su propios medios, mientras que los otros dos trabajadores fueron rescatados poco después por personal del SAME aéreo y derivados al Hospital Pirovano.

El siniestro se produjo en una obra en construcción sobe Lugones, entre el Puente Labrun y La Cachila, donde una empresa realizaba una excavación para la colocación de un caño pluvial. Durante las tareas se produjo el desmoronamiento de un sector de tierra de aproximadamente 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho, cuando trabajaban tres operarios.