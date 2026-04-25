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Soberanía

Villarruel: "Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino"

La Vicepresidenta fue contundente en su mensaje sobre el tema Malvinas y añadió: “si se sienten ingleses, que se vayan a su país”.

Por Agencia NA
Victoria Villarruel

Victoria Villarruel

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, ratificó esta noche su postura en torno de las Islas Malvinas y afirmó que "la discusión sobre la soberanía debe ser entre estados", por lo tanto y según su parecer "los kelpers no son parte de la discusión".

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De hecho, consideró que los mismos "son ingleses que viven en territorio argentino", en un posteo que realizó en su cuenta de la red social X, y en medio de una discusión que se reavivó en las últimas horas con mensajes del presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y hasta un supuesto apoyo del gobierno de Donald Trump al reclamo argentino.

"El Reino Unido debe discutir bilateralmente con Argentina", remarcó la titular del Senado, aunque desde Londres, sus autoridades ratificaban que las islas “son británicas”, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En tanto, y cuando un usuario comentó que "los malvinenses son argentinos", Villarruel respondió sin dudar: "Si se sienten ingleses que vuelvan a los miles de kilómetros donde está su país".

De todas maneras, el gobierno del Reino Unido se basó en un referéndum realizado en 2013, cuando los isleños votaron mayoritariamente por seguir bajo la administración de Londres. La respuesta argentina indicó que la autodeterminación no aplica en este caso, ya que se trata de una población implantada, luego de 1833, cuando ocuparon las Malvinas.

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