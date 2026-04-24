Horror en Mendoza: murió el bebé que estaba internado tras una feroz golpiza de su padrastro

Mateo, el bebé que estaba internado en grave estado en el Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti en Mendoza tras una feroz golpiza por parte de su padrastro, murió este viernes tras varios días de agonía.

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Las pericias sugirieron que las lesiones eran compatibles con agresiones, lo que llevó a la detención del padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane, y su imputación en las últimas horas por el delito de homicidio simple calificado por alevosía en grado de tentativa. Aun así, frente al fallecimiento del menor, la carátula va a ser modificada.

El niño ingresó el pasado 10 de abril a la guardia de urgencia de dicho hospital donde allí los médicos constataron que presentaba traumatismos, compromiso neurológico y signos compatibles con agresiones reiteradas, por lo que de manera inmediata dieron aviso a las autoridades, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

A su vez, en medio de la internación, se supo que el niño vivía con su madre y su pareja, y que ya había sido ingresado previamente al hospital en otras oportunidades, también por lesiones.

Las lesiones que presentaba la víctima, que aún no cumplía los dos años, eran compatibles con el “síndrome de zamarreo”, una forma grave de maltrato infantil que ocurre cuando un bebé o niño pequeño es sacudido violenta y repetidamente.

Este movimiento provoca que el cerebro del niño, aún inmaduro y con músculos del cuello débiles, choque contra las paredes del cráneo.

FUENTE: Agencia NA