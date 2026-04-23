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Investigación

Anuncian una acción penal por lavado de activos contra Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y 26 imputados

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, dijo que la acción penal se desarrolla por presunto lavado de activos con fondos desviados de la AFA

Por Agencia NA
Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, confirmó este jueves que presentó el “inicio de la acción penal” en la causa en la que investiga al presidente y al tesorero de la AFA, Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, respectivamente, por considerar probado el delito de “lavado de activos”.

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“Hicimos un requerimiento de instrucción, que sería el inicio de la acción penal contra Tapia Toviggino y un grupo de 26 personas físicas que consideramos que estaban involucradas en el delito de lavado de activos”, dijo Simón en diálogo con Radio Rivadavia.

El fiscal explicó que el dinero blanqueado “proveniente de otro delito independiente, que sería la defraudación a la AFA y la apropiación indebida de tributos”.

“Nosotros investigamos lavado de activos provenientes de esa defraudación según la hipótesis que tenemos en análisis y la desarrollamos en el dictamen que presentamos”, explicó.

Simón señaló que la hipótesis que maneja la fiscalía es “que de los fondos de AFA se desviaban importantes sumas a empresas del grupo Toviggino, él no estaba en ninguna, pero si sus familiares y allegados que iban rotando, son entre 12 y 15 empresas, con facturas con montos sumamente importantes”.

Esas sumas se pagaban, aunque “no había servicios efectivamente prestados”, dijo y como ejemplo mencionó que “una empresa llamada Lindor, fue creada en 2025 y al mes siguiente facturaba 300 millones a AFA”.

Aseguró que el caso de Lindor “es sugestivo”, y aseveró que lo mismo ocurría con “una sucesión de empresas sin facturaciones, y con triangulaciones de compra de bienes”.

“En el requerimiento -agregó- hemos descripto las tres o cuatro fases del lavado de activos. Los fondos venían a una empresa que facturaba y en 48 horas pasaba a otra en lo que llamamos sociedades espejo, y todas respondían a un mismo grupo económico, ya que los socios rotaban entre sí”.

FUENTE: Agencia NA

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