Alarma en Tribunales por una amenaza en un baño: la Corte abrió un sumario para identificar a los responsables

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que una amenaza escrita en un baño del anexo Jujuy de Tribunales derivó en un operativo de seguridad y en el inicio de un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

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En diálogo con Tiempo de San Juan, el magistrado explicó que la situación fue detectada el sábado por personal de limpieza que realizaba tareas en el edificio ubicado sobre calle Jujuy, entre Libertador y San Luis. “Efectivamente existió una amenaza”, indicó, y detalló que el mensaje habría sido escrito por una persona que manifestaba estar “harta de bullying” y advertía que iba a “matar a todos”.

Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato a la guardia permanente del edificio y se activó la intervención policial. A partir de allí, la Sala de Superintendencia de la Corte dispuso un operativo de seguridad en coordinación con la fuerza, al considerar que “no se puede tomar a la ligera ningún tipo de amenaza” dentro del ámbito judicial.

Además, se dio intervención a la oficina de Clima Laboral y se solicitaron informes tanto a esa área como a la Policía. Con esos elementos, el lunes se resolvió avanzar con un expediente administrativo que derivó en la apertura de un sumario para establecer quién o quiénes fueron los autores del mensaje.

Olivares Yapur aclaró que, por el momento, no se puede determinar si se trata de una o más personas ni si están vinculadas al Poder Judicial. “Eso es materia de investigación del sumario”, sostuvo, y remarcó que no puede adelantar hipótesis ya que luego deberá intervenir en la resolución del caso.

Según precisó, el baño donde apareció la pintada es de uso interno del personal judicial, aunque se encuentra dentro de un edificio público, por lo que no se descarta ninguna línea investigativa.

El sumario ya se encuentra en trámite en el área de Sumarios de la Oficina Legal y Técnica. Una vez finalizado, las actuaciones serán elevadas a la Corte, que deberá resolver en base a las conclusiones obtenidas.

Mientras tanto, desde el máximo tribunal provincial remarcaron que no se registraron incidentes posteriores ni hechos que lamentar tras la amenaza.