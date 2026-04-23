Tiros y persecución en Sarmiento: detuvieron a un hombre tras agredir a su pareja

Un violento episodio que incluyó disparos, una persecución policial y choques de móviles oficiales terminó con un hombre detenido en la zona de Colonia Fiscal Norte, en Sarmiento.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El sospechoso huyó desde Carpintería, fue seguido por la Policía y terminó reducido tras un intercambio de disparos y choques.
Un violento episodio que incluyó disparos, una persecución policial y choques de móviles oficiales terminó con un hombre detenido en la zona de Colonia Fiscal Norte, en Sarmiento.
Según las primeras informaciones, el sujeto habría protagonizado una fuerte discusión con su pareja en la localidad de Carpintería, en Pocito. En ese contexto, la mujer fue agredida físicamente y el agresor se dio a la fuga a bordo de un vehículo.
El escape se produjo por Ruta 40 en dirección hacia Colonia Fiscal, donde el sospechoso ingresó y continuó por calle José María del Carril. A partir de allí se inició una persecución por parte de efectivos de la Subcomisaría de Carpintería.
El operativo se intensificó cuando móviles policiales del departamento Sarmiento, pertenecientes a la Seccional Octava de Colonia Fiscal, lograron interceptar al vehículo. En ese momento se produjo un intercambio de disparos y colisiones entre los móviles policiales y el rodado del sospechoso.
Finalmente, el hombre fue reducido y aprehendido en la zona de Colonia Fiscal Norte, quedando a disposición de la Justicia. Investigan ahora las circunstancias del hecho y el grado de participación del detenido, así como también el estado de la mujer agredida.