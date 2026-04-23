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En Colonia Fiscal Norte

Tiros y persecución en Sarmiento: detuvieron a un hombre tras agredir a su pareja

El sospechoso huyó desde Carpintería, fue seguido por la Policía y terminó reducido tras un intercambio de disparos y choques.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un violento episodio que incluyó disparos, una persecución policial y choques de móviles oficiales terminó con un hombre detenido en la zona de Colonia Fiscal Norte, en Sarmiento.

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Según las primeras informaciones, el sujeto habría protagonizado una fuerte discusión con su pareja en la localidad de Carpintería, en Pocito. En ese contexto, la mujer fue agredida físicamente y el agresor se dio a la fuga a bordo de un vehículo.

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El escape se produjo por Ruta 40 en dirección hacia Colonia Fiscal, donde el sospechoso ingresó y continuó por calle José María del Carril. A partir de allí se inició una persecución por parte de efectivos de la Subcomisaría de Carpintería.

El operativo se intensificó cuando móviles policiales del departamento Sarmiento, pertenecientes a la Seccional Octava de Colonia Fiscal, lograron interceptar al vehículo. En ese momento se produjo un intercambio de disparos y colisiones entre los móviles policiales y el rodado del sospechoso.

Finalmente, el hombre fue reducido y aprehendido en la zona de Colonia Fiscal Norte, quedando a disposición de la Justicia. Investigan ahora las circunstancias del hecho y el grado de participación del detenido, así como también el estado de la mujer agredida.

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