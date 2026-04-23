jueves 23 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En el Barrio Cruce de Los Andes

Detuvieron a un hombre que llevaba 8 meses prófugo del Penal

La Policía lo capturó en Pocito y deberá cumplir una condena de tres años de prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5 logró la detención de un hombre de apellido Miranda, quien permanecía prófugo de la Justicia desde agosto de 2025 por una causa de robo calificado.

Lee además
mandaron al penal al liebre, acusado por una seguidilla de robos en santa lucia
Investigación

Mandaron al penal al "Liebre", acusado por una seguidilla de robos en Santa Lucía
un profugo del penal y en la mira por un robo fue atrapado en el barrio la estacion
Rawson

Un prófugo del penal y en la mira por un robo fue atrapado en el barrio La Estación

El procedimiento se concretó en el departamento Pocito, en el marco de una medida de allanamiento ordenada por el Juzgado de Ejecución Penal. El operativo tuvo lugar en una vivienda del barrio Cruce de Los Andes, donde los efectivos lograron ubicar y capturar al sospechoso.

Tras su aprehensión, se dio intervención al juez interviniente, quien dispuso la detención formal de Miranda y su traslado a la Unidad Carcelaria, donde deberá cumplir una condena de tres años de prisión.

De esta manera, se logró dar con el paradero del prófugo, poniendo fin a varios meses de búsqueda por parte de las autoridades.

Temas
Seguí leyendo

Alarma en Tribunales por una amenaza en un baño: la Corte abrió un sumario para identificar a los responsables

El "pistolero" Garramuño contra las cuerdas: la Fiscalía lo señala por tirar a matar en Rawson

Cayó tras una fuga a toda velocidad: llevaba marihuana y manejaba un auto con pedido de captura

Tiros y persecución en Sarmiento: detuvieron a un hombre tras agredir a su pareja

Drama y amplio despliegue policial por una sanjuanina que se encadenó en una obra social sindical y amenazó con dañarse

Condenado por un brutal asalto a una familia en Capital y otros 4 robos: ahora lo investigarán por abuso

Persecución, choque y un fallido escape de dos ladrones por el Canal Benavídez

Un detenido en Sarmiento tras una agresión feroz: pateó en la cabeza a su pareja cuando estaba desmayada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
persecucion, choque y un fallido escape de dos ladrones por el canal benavidez
Película en Chimbas

Persecución, choque y un fallido escape de dos ladrones por el Canal Benavídez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Allanaron un local vinculado a Western Union y Pago Fácil por una causa cambiaria
Procedimiento

Allanaron un local vinculado a Western Union y Pago Fácil por una causa cambiaria

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación
Fatal desenlace

Identifican a la mujer hallada muerta en el canal Benavídez: la buscaban con desesperación

Quién era el camionero riojano que volcó y murió en Calingasta
Dolor

Quién era el camionero riojano que volcó y murió en Calingasta

El conocido oftalmólogo sanjuanino condenado por abusador fue víctima de una estafa de $1.500.000
Otra vez es noticia

El conocido oftalmólogo sanjuanino condenado por abusador fue víctima de una estafa de $1.500.000

Las gaseosas incautadas en agosto de 2024 durante el procedimiento en el que detuvieron a los policías.
Inesperado fallo judicial

Revocaron la condena contra el policía de Jáchal acusado de coimear gaseosas en 2024 y lo absolvieron

Te Puede Interesar

San Juan quiere blindar sus canales con un innovador sistema de impermeabilización antivándalos
Infraestructura y sequía

San Juan quiere blindar sus canales con un innovador sistema de impermeabilización antivándalos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alarma en Tribunales por una amenaza en un baño: la Corte abrió un sumario para identificar a los responsables
Investigación

Alarma en Tribunales por una amenaza en un baño: la Corte abrió un sumario para identificar a los responsables

A días de abrir el proceso licitatorio, revelaron qué tipo de empresas miran de cerca el Hotel Provincial
Turismo

A días de abrir el proceso licitatorio, revelaron qué tipo de empresas miran de cerca el Hotel Provincial

El pistolero Garramuño contra las cuerdas: la Fiscalía lo señala por tirar a matar en Rawson
Grave imputación

El "pistolero" Garramuño contra las cuerdas: la Fiscalía lo señala por tirar a matar en Rawson

En San Juan, los bancos con mayor manejo de efectivo absorberían la demanda y evitarían faltantes durante la jornada de paro, aseguraron desde La Bancaria.
El próximo lunes 27

Paro bancario en todo el país: dicen que San Juan no sentirá el impacto