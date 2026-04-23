Detuvieron a un hombre que llevaba 8 meses prófugo del Penal

Personal de la Unidad de Apoyo Investigativo de la Dirección Coordinación Judicial D-5 logró la detención de un hombre de apellido Miranda, quien permanecía prófugo de la Justicia desde agosto de 2025 por una causa de robo calificado.

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El procedimiento se concretó en el departamento Pocito, en el marco de una medida de allanamiento ordenada por el Juzgado de Ejecución Penal. El operativo tuvo lugar en una vivienda del barrio Cruce de Los Andes, donde los efectivos lograron ubicar y capturar al sospechoso.

Tras su aprehensión, se dio intervención al juez interviniente, quien dispuso la detención formal de Miranda y su traslado a la Unidad Carcelaria, donde deberá cumplir una condena de tres años de prisión.

De esta manera, se logró dar con el paradero del prófugo, poniendo fin a varios meses de búsqueda por parte de las autoridades.