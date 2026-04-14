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Rawson

Un prófugo del penal y en la mira por un robo fue atrapado en el barrio La Estación

El acusado, de apellido Mariño, quedó a disposición de la Justicia. El operativo estuvo a cargo de la Unidad de Apoyo Investigativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En un exitoso procedimiento llevado a cabo en Rawson, efectivos de la Unidad de Apoyo Investigativo lograron capturar a un hombre que era intensamente buscado por las autoridades.

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El operativo se desarrolló mientras el personal policial realizaba tareas de inteligencia en las inmediaciones del barrio La Estación. Allí, los uniformados lograron individualizar a un sujeto cuya descripción coincidía con la de un sospechoso vinculado a un asalto ocurrido tiempo atrás. Al ser interceptado, se confirmó que el sospechoso, de apellido Mariño, se encontraba prófugo desde fines de 2025 por su presunta participación en un robo.

Sin embargo, las irregularidades no terminaban ahí. Al verificar sus antecedentes en la base de datos, los pesquisas constataron que el detenido también se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial. En dicha institución, Mariño debía estar cumpliendo una condena de 3 años de prisión efectiva por un delito de la misma naturaleza.

El Juzgado de Ejecución ordenó de inmediato la detención formal y el posterior traslado del malviviente a la unidad carcelaria, con el fin de que continúe cumpliendo la pena que había interrumpido con su fuga.

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