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Investigación

Toviggino dijo que vive con $5 millones al mes, pero la fiscalía lo vincula a una estructura millonaria

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino declaró ante la Justicia que percibe $5 millones mensuales como autónomo y que esa cifra le alcanza para vivir. Sin embargo, una investigación judicial lo vincula a una presunta red de empresas, viajes y bienes de alto valor que contradicen ese perfil económico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La declaración de Toviggino se dio el pasado 11 de marzo, cuando fue indagado por el juez Diego Amarante en una causa por retención indebida de aportes. Allí, el dirigente aseguró que vive en una casa alquilada en Pilar, que no tiene personas a cargo y que sus ingresos están registrados ante ARCA, insistiendo en que esos $5 millones mensuales le permiten “subsistir”.

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No obstante, esa versión quedó en tensión con el dictamen del fiscal federal Pedro Simón, quien solicitó su detención y la del presidente de la AFA, Claudio Tapia, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero. Según la acusación, Toviggino habría sido una pieza clave en la estructura de un entramado empresarial que operaba a través de testaferros.

El expediente detalla la existencia de una serie de bienes y movimientos que no coincidirían con los ingresos declarados. Entre ellos, la compra de una avioneta mediante una de las firmas investigadas, una flota de vehículos y el uso reiterado de vuelos privados a destinos internacionales como Brasil, México, Países Bajos y el Caribe. También se mencionan viajes junto a familiares a países como Cabo Verde, Antigua y Barbuda, Uruguay y Paraguay.

La investigación también pone el foco en distintos emprendimientos considerados de alto nivel, como una bodega en Mendoza, un local gastronómico en Santiago del Estero y un centro de estética en Buenos Aires, que estarían registrados a nombre de terceros pero vinculados al dirigente.

Además, el dictamen describe una compleja red de sociedades —entre ellas SOMA S.R.L. y HT S.R.L.— que habrían experimentado un crecimiento patrimonial significativo en pocos años. Para la fiscalía, existía una operatoria basada en la circulación de fondos entre empresas vinculadas, la emisión de facturación sin respaldo y el uso de prestanombres para ocultar la titularidad real de los activos.

En ese sentido, el fiscal sostuvo que el entrecruzamiento de datos evidencia una “unidad de dirección y administración”, lo que permitiría inferir que un mismo grupo controlaba las distintas firmas, facilitando maniobras como la generación de gastos ficticios y el movimiento circular de dinero.

A esto se suma un informe del Banco Central que advierte sobre presuntas infracciones al régimen penal cambiario por montos que superarían los 54 millones de dólares y los 80 millones de euros.

En paralelo, el 30 de marzo Toviggino fue procesado junto a Tapia y otros acusados por la falta de depósito de retenciones impositivas por al menos $19.300 millones. La resolución será revisada por la Cámara en lo Penal Económico el próximo 5 de mayo, en una audiencia clave para el futuro de la causa.

De esta manera, mientras el dirigente sostiene un nivel de ingresos acotado ante la Justicia, la investigación lo ubica en el centro de una presunta estructura económica de gran escala, en un expediente que continúa avanzando y sumando elementos.

Fuente: Infobae

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