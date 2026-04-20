lunes 20 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sin escrúpulos

Un miembro de una complicada familia del B° La Estación, preso: asaltó a un policía e intentó apuñalar a otro

En el enfrentamiento con el último policía, este le rompió el uniforme. Quedó a disposición de Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
una familia perdio todo tras un presunto desperfecto electrico en chimbas
Incendio

Una familia perdió todo tras un presunto desperfecto eléctrico en Chimbas
la familia de emir barboza agradecio a la fiscalia e hizo un pedido a la jueza moya: que se ponga la mano en el corazon
Repercusiones

La familia de Emir Barboza agradeció a la fiscalía e hizo un pedido a la jueza Moya: "Que se ponga la mano en el corazón"

El hecho comenzó a gestarse cerca de las 22:40 del pasado sábado 18 de abril. Un cabo se dirigía hacia su lugar de trabajo en bicicleta cuando, al llegar a la intersección de Boulevard Sarmiento y calle Larrea, fue interceptado por un sujeto armado.

El delincuente, identificado posteriormente como Dante Jesús Muñoz Guiñez, le exhibió un cuchillo y, bajo amenazas, le exigió la entrega del rodado y dinero en efectivo. Lejos de amedrentarse, el efectivo entabló un forcejeo y le advirtió a viva voz que era policía. Ante esta revelación, el malviviente intentó lanzar una puñalada contra Escudero y emprendió una veloz huida.

La víctima llegó rápidamente a la base policial, ubicada a escasos metros del lugar del asalto, para dar aviso a sus colegas. De inmediato, personal de la Comisaría 6° y de la Motorizada N° 2 iniciaron un operativo en las inmediaciones.

La persecución terminó en el Barrio La Estación. Allí, Muñoz Guiñez, lejos de rendirse, sacó nuevamente el arma blanca y atacó a un sargento.

Durante el forcejeo para reducir al sospechoso, el delincuente asestó un puntazo que rompió el uniforme del sargento y le provocó un raspón en la zona del abdomen. Afortunadamente, la herida fue superficial y no revistió gravedad para la salud del efectivo.

Finalmente, el joven fue reducido. El caso quedó en Flagrancia con la carátula de tentativa de Robo con arma blanca y resistencia a la autoridad.

Temas
Seguí leyendo

"No es un perro": habló la familia de Emir Barboza, tras la liberación de cuatro acusados por el crimen en el Valle Grande

Santa Lucía: detienen a dos sujetos que festejaron, a los tiros, el triunfo de Boca ante River

Identificaron al joven al que dispararon en Rawson

Violento intento de robo en Rawson: dos adolescentes armados asaltaron a un ciclista

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Usó a su novia, menor de edad, de campana mientras robaba en una casa de Pocito

Atrapan a un ladrón tras intentar robar en una vivienda de Capital

Violencia y descontrol en Capital: dos mujeres detenidas tras atacar a un remisero y agredir a una mujer policía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Quiso esquivar un control policial sobre Ruta 40, en Albardón, y terminó chocando con una moto.
Albardón

Un automovilista intentó esquivar un control policial haciendo la U y chocó con una moto en Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El turismo sanjuanino, de luto por la muerte de un joven referente
Duelo

El turismo sanjuanino, de luto por la muerte de un joven referente

Los terrenos están ubicados en la esquina de Sarmiento y Belgrano.
En detalle

La venta de 200 lotes en San Martín: cuánto cuestan, dónde están ubicados y cuáles son los requisitos

Airbag causó furor en Pocito con un show lleno de luces, pogos y mucho rock
Mirá las fotos

Airbag causó furor en Pocito con un show lleno de luces, pogos y mucho rock

Las dos tortugas que vivían en el Parque de Mayo tendrán una isla especial en el Parque de la Biodiversidad.  video
Historia

Cara de serpiente y manchas en la piel, las particulares tortugas abandonadas que tendrán una isla en San Juan

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño

Te Puede Interesar

El 27 de febrero Enzo Cornejo se reunió con representantes de pacientes con Enfermedades poco Frecuentes en San Juan. 
Salud para todos

Pacientes con enfermedades raras en San Juan: el orreguismo busca por ley que tengan atención integral nacional

Por Miriam Walter
Las oficinas de atención al público de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. 
Mercado eléctrico

En San Juan, abrieron el proceso para vender las acciones de Naturgy: cómo impacta en el servicio de luz

De vender en la calle a cantar con su ídolo: la historia de César, el sanjuanino que se hizo viral y va por otro sueño
Personaje

De vender en la calle a cantar con su ídolo: la historia de César, el sanjuanino que se hizo viral y va por otro sueño

Cambio clave: el ENRE excluyó a Filo del Sol del proyecto energético en San Juan
Resolución nacional

Cambio clave: el ENRE excluyó a Filo del Sol del proyecto energético en San Juan

Fiscal Cristian Gerarduzzi
Resolución de Fiscalía General

Castigo a un fiscal sanjuanino: sanción y traslado a Flagrancia por irregularidades en su desempeño