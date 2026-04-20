Un miembro de una complicada familia del B° La Estación, preso: asaltó a un policía e intentó apuñalar a otro

Un violento episodio de inseguridad terminó con un joven de 21 años tras las rejas luego de protagonizar el asalto frustrado a un policía y un posterior ataque con arma blanca a un segundo agente durante su captura.

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El hecho comenzó a gestarse cerca de las 22:40 del pasado sábado 18 de abril. Un cabo se dirigía hacia su lugar de trabajo en bicicleta cuando, al llegar a la intersección de Boulevard Sarmiento y calle Larrea, fue interceptado por un sujeto armado.

El delincuente, identificado posteriormente como Dante Jesús Muñoz Guiñez, le exhibió un cuchillo y, bajo amenazas, le exigió la entrega del rodado y dinero en efectivo. Lejos de amedrentarse, el efectivo entabló un forcejeo y le advirtió a viva voz que era policía. Ante esta revelación, el malviviente intentó lanzar una puñalada contra Escudero y emprendió una veloz huida.

La víctima llegó rápidamente a la base policial, ubicada a escasos metros del lugar del asalto, para dar aviso a sus colegas. De inmediato, personal de la Comisaría 6° y de la Motorizada N° 2 iniciaron un operativo en las inmediaciones.

La persecución terminó en el Barrio La Estación. Allí, Muñoz Guiñez, lejos de rendirse, sacó nuevamente el arma blanca y atacó a un sargento.

Durante el forcejeo para reducir al sospechoso, el delincuente asestó un puntazo que rompió el uniforme del sargento y le provocó un raspón en la zona del abdomen. Afortunadamente, la herida fue superficial y no revistió gravedad para la salud del efectivo.

Finalmente, el joven fue reducido. El caso quedó en Flagrancia con la carátula de tentativa de Robo con arma blanca y resistencia a la autoridad.