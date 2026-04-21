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Robo en vivienda

Una mujer policía fue víctima del ataque de ladrones en su casa en Rawson

Es una cabo de la Policía de San Juan. Los ladrones entraron cuando ella no estaba. Violentaron la puerta y se llevaron artefactos y ropa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una mujer policía salió de hacer su guardia y, al regresar a su casa, se encontró con que ladrones habían entrado a robarle. Rompieron la puerta de su vivienda en Rawson y se alzaron con artefactos electrónicos y prendas de vestir.

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El robo lo sufrió la cabo Cintia Poblete, quien cumple funciones en la Subcomisaría del barrio Ansilta, Rawson, confirmaron fuentes de la misma fuerza. Todo ocurrió entre la noche del sábado y la mañana del domingo en su casa ubicada en el barrio Virgen de Fátima, en el mismo departamento.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hecho fue descubierto alrededor de las 8:45 del domingo 19 de abril, cuando la uniformada regresó a su domicilio y advirtió que la puerta de ingreso había sido forzada. En el interior, los delincuentes habían sustraído un televisor de 50 pulgadas marca LG, un parlante, un par de patines color rosa y distintas prendas de vestir.

Tras el hallazgo, la damnificada radicó la denuncia en la Comisaría 36ta, que tiene jurisdicción en la zona, y se dio intervención a la UFI de Delitos Contra la Propiedad.

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