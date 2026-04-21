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Antecedentes

Los homicidios de ancianos en robos que conmocionaron a San Juan

El asesinato de José Yáñez este martes por la tarde en Pocito, trajo a la memoria otros tantos casos sanjuaninos en el que ancianos fueron brutalmente golpeados en sus casas, víctimas de la delincuencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un anciano de 78 años fue hallado sin vida en su casa de Calle 12 y Alfonso XIII, en Pocito, este martes por la tarde. Un amigo de él no pudo comunicarse y fue hasta su casa para encontraron muerto con fuertes golpes en la cabeza. El caso, que parece ser un robo seguido de homicidio recordó otros casos de la provincia en los que adultos mayores murieron en manos de delincuentes que se metieron a sus casas a robarles:

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Golpes, gas y una muerte anunciada: el caso Bustos (2021)

Uno de los hechos más recordados es el de Juvencio Bustos, ocurrido en septiembre de 2021. El jubilado, de 87 años, fue atacado en su casa del barrio San Ricardo, en Rawson. Según la investigación, delincuentes lo golpearon violentamente en la cabeza y hasta intentaron provocarle la muerte por inhalación de gas. Bustos permaneció internado durante semanas, pero finalmente falleció como consecuencia de las lesiones.

Sola en su casa y víctima de una violencia extrema: María Pérez (2021)

maría perez 1

En esa misma línea aparece el crimen de María Pérez, perpetrado en 2021. La mujer, de 82 años, vivía sola en Pocito y fue hallada sin vida en su vivienda, degollada y con signos de que habían revuelto todo en busca de dinero u objetos de valor. Con el avance de la causa, un sospechoso fue identificado y luego condenado a prisión perpetua.

Un ADN que reabrió el horror: el caso Albarracín (2023)

rosalba albarracín

Otro hecho que generó conmoción fue el de Rosalba Albarracín, ocurrido en 2023. Años después del crimen, una muestra de ADN reactivó la investigación y abrió nuevas hipótesis, incluso dentro del entorno cercano de la víctima, en un expediente marcado por la falta de certezas.

El brutal ataque a un matrimonio indefenso: los Sillero (2017-2019)

matrimonio sillero

También quedó grabado en la memoria colectiva el homicidio del matrimonio Sillero, cometido en 2017. La pareja fue atacada dentro de su vivienda por delincuentes que ingresaron con fines de robo y actuaron con extrema violencia. Ambos ancianos fueron golpeados y reducidos, sin posibilidad de defensa, en un hecho que evidenció el ensañamiento de los agresores.

La investigación determinó que las víctimas murieron como consecuencia de la brutal golpiza recibida en distintas partes del cuerpo, especialmente en la cabeza, en medio de un asalto que terminó de la peor manera. El caso generó una fuerte conmoción social y, con el avance judicial, el autor fue condenado a prisión perpetua, fallo que quedó firme en 2019.

Confesión y muerte en una casa de Santa Lucía (2022)

A esta lista se suma otro caso ocurrido en Santa Lucía en 2022, donde el anciano Eduardo Molina, de 85 años, fue asesinado en su vivienda. De acuerdo a la investigación, el hombre fue atacado durante un robo y murió a causa de los golpes que le propinó el agresor, quien lo redujo dentro de su propia casa. El principal sospechoso terminó admitiendo su responsabilidad ante la Justicia, en un hecho que volvió a mostrar la violencia con la que actúan los delincuentes en este tipo de ataques.

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