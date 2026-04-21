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No habrá internet por unas horas en Jáchal: que pasó

El corte fue informado por el municipio y responde a trabajos programados de ARSAT. Será este jueves por la madrugada y podría impactar en trámites y servicios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Jáchal se verá afectado por un corte en el servicio de internet durante varias horas este jueves 23 de abril, según informó el municipio a través de un comunicado oficial.

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La interrupción responde a tareas de mantenimiento programadas por la empresa estatal ARSAT y está prevista entre las 00:00 y las 9:00. No obstante, advirtieron que el plazo podría extenderse dependiendo del desarrollo de los trabajos técnicos.

Desde la comuna señalaron que esta situación podría afectar el normal funcionamiento de distintas áreas municipales, especialmente en lo que respecta a trámites y gestiones que requieren conectividad.

En ese marco, solicitaron a los vecinos tener en cuenta la medida antes de acercarse a realizar gestiones, ya que podrían registrarse demoras o interrupciones en la atención.

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