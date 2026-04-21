Una sanjuanina revoluciona la Psicología y propone nuevas miradas para los tratamientos actuales

Las más de 600 páginas de la nueva obra escrita de la licenciada en Psicología, Silvana Myriam Bellotti, cuenta con un soporte empírico de 30 años en la atención de niños y adolescentes. Así nace “Más allá de la Psicopatología”, un libro que busca transformar la psicología infantil tradicional mediante un enfoque humanista y gestáltico, tanto que -con sólidos argumentos-, la autora dice que los síntomas y conductas de los menores no deben verse como problemas que requieren corrección, sino como ajustes creativos que actúan como puentes de comunicación con su entorno.

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Este manual destinado a padres y terapeutas llega en momento en que la salud mental tiene un punto de inflexión histórico e invita a abandonar las “etiquetas estigmatizantes” para priorizar el acompañamiento emocional y el bienestar del mundo interno del niño. En ese contexto destaca la importancia de sanar el entorno familiar y escolar, ofreciendo herramientas prácticas para convertir el hogar en el espacio principal de salud y recuperación. Además, se aborda el impacto de la era digital y se enfatiza la necesidad de que los adultos trabajen en su propio proceso personal para evitar proyectar heridas en las nuevas generaciones.

“Es el resultado de casi 30 años de mi práctica clínica como terapeuta gestáltica de niños y adolescentes No nace únicamente de la teoría pura, sino de muchas horas de trabajo en el consultorio donde encuentro a través del juego, el dibujo, el cuerpo, el movimiento, al niño y al adolescente. Surge también por la necesidad de cuestionar un poquito la clínica tradicional, el sistema tradicional y el sistema de etiquetas. Propone una mirada donde el síntoma no es el niño y el adolescente, no es un enemigo a eliminar o una conducta que arreglar, sino que es un ajuste creativo, que es la mejor respuesta que el niño encuentra para comunicarse o sobrevivir en su entorno actual”, explica Silvana en un primer pantallazo.

Si hay algo que Bellotti no pierde de vista es que “la infancia es sagrada”, y como tal la trata en todos sus ámbitos, y ahora decidió volcar todo su bagaje de experiencias para transformar la mirada tradicional.

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“Actualmente hay una urgencia de diagnósticos donde a los chicos se le pone etiquetas que después se van a convertir en sentencias y que van a congelar la identidad del niño. Es decir, que lo empezamos a ver con un rótulo que le pusimos en la infancia y lo continuamos viendo toda su vida. Hay que ver la infancia como una edad sagrada y la idea es tratar de custodiar esta etapa vital que es constitutiva en el ser humano, tratando al mundo interno del niño con un respeto absoluto y sin juicios”, agrega.

Uno de los planteos principales es la definición del síntoma como una puerta que el niño abre para solicitar acompañamiento en lugar de una enfermedad que debe ser extirpada. “Conductas como la inquietud escolar o la ansiedad responden a un ajuste creativo» del ser frente a una realidad que no puede procesar de otra manera. El síntoma es la respuesta a lo que sucede en ese campo, en ese entorno, que puede ser la familia, la escuela, el entorno digital”, asegura.

El libro en sí revierte teorías tradicionales como la búsqueda de culpables, que suelen ser los padres, ya que aquí forman parte de un entorno que a veces carece de esos apoyos necesarios. Entonces el libro aspira a transformar la culpa que paraliza en responsabilidad afectiva que lleva a la acción para ayudar a sanar al niño.

Esto también demuestra que la terapia no es algo que el profesional “le hace al niño”, sino es algo que se hace también con la familia, por lo que cuenta con un apartado especial de herramientas prácticas para los padres. Esto sin contar la invitación a releer los manuales tradicionales desde una perspectiva humanista.

Otro capítulo está referido a los trastornos del neurodesarrollo, las dificultades de comunicación de los chicos, del espectro autista, el TDH, trastornos de aprendizaje, trastornos motores, discapacidad intelectual , profundiza en cuadros clínicos severos y configuraciones de la ansiedad, la psicosis infantil, incuso hay una relectura de la esquizofrenia, el espectro bipolar y la depresión. Se suma un apartado para repensar la ansiedad, el pánico en los niños, la fobia, el TOC, el mutismo selectivo y el estrés postraumático. Todo desde una mirada humanista que da por tierra algunos conceptos tradicionales.

La crianza y la vida diaria tampoco escapan a este compendio con herramientas prácticas para desafíos cotidianos como el sueño, los trastornos de la conducta alimentaria, el impacto de la era digital, el exceso de pantallas y tecnología. Hacia el final otro capítulo está destinado a las dificultades de los trastornos por juegos y por el uso de internet.

“Primero vemos el diagnóstico convencional, después la traducción del síntoma a esta mirada humanista, un análisis de la influencia de la familia, la escuela y el entorno digital. También muestro estrategias específicas y ejemplos reales de los síntomas a los chicos y cada capítulo termina con una orientación para padres que son guías prácticas para acompañar desde el hogar. Una de las frases que pueden simplificarlo es: el síntoma no es un enemigo al que hay que silenciar, sino una puerta que el niño ha construido para que podamos entrar a su mundo. Es su mejor ajuste creativo frente a lo que el entorno no le está pudiendo brindar”, asegura la profesional.

Este libro será presentado el 8 de mayo en la Feria del Libro de Buenos Aires y el 21 del mismo mes en San Juan.

Para adquirir el libro contactarse al 264 469 6663