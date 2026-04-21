Javier Milei enviará este miércoles al Congreso la reforma electoral que busca eliminar las PASO

Javier Milei anunció que enviará este miércoles la reforma política al Congreso con la que busca eliminar las PASO, cambiar el esquema de financiamiento de la política y reflotar el debate por Ficha Limpia. Lo hizo a través de un mensaje en redes.

La confirmación presidencial acelera una discusión que el oficialismo ya venía preparando en las últimas reuniones de mesa política . El núcleo más consolidado del proyecto incluía la eliminación de las primarias, cambios en el financiamiento partidario y de campaña, modificaciones sobre la Boleta Única de Papel y otros puntos de rediseño electoral.

La novedad del mensaje de Milei es la incorporación explícita de Ficha Limpia. Ese capítulo no había sido detallado públicamente en la descripción previa que circulaba sobre la reforma, por lo que el presidente terminó de blanquear ahora que intentará volver a poner en agenda una iniciativa que había quedado trabada el año pasado.

En el Gobierno sostienen que el eje central del proyecto sigue siendo la eliminación de las PASO. En Nación argumentan que las primarias obligan al Estado a financiar internas partidarias y que “debe devolverse a los partidos la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal”. También propone eliminar el financiamiento público de las campañas, aunque mantener el destinado al funcionamiento institucional de los partidos.

La mesa política del Gobierno, en medio de las negociaciones por la reforma laboral (Foto: Prensa Presidencia).

Milei no hizo mención a otros cambios que el oficialismo venía trabajando dentro de la reforma política. Entre ellos aparecen modificaciones sobre la composición jurídica de los partidos, la cantidad de afiliaciones necesarias para conservar la personería, restricciones a la participación extranjera en campañas y cambios en la elección del Parlasur.

Tampoco mencionó el capítulo de circunscripciones uninominales para Diputados, que seguía en análisis dentro del paquete general. La decisión de sumar Ficha Limpia tiene además una lectura parlamentaria. En la Casa Rosada consideran que ese punto puede servir para reabrir una discusión con bloques opositores que reclaman restricciones para candidatos con condenas confirmadas, pero que al mismo tiempo mantienen reparos frente a una derogación lisa y llana de las PASO.

Según el esquema que se trabajaba en el oficialismo, el impedimento alcanzaría a personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección. Si esa confirmación llegara después del 1 de enero del año electoral, el efecto regiría recién una vez terminado ese proceso.

El envío del proyecto abrirá ahora una nueva etapa de negociación en el Congreso. El Gobierno deberá definir en qué cámara empezará la discusión y, sobre todo, si logra reunir los apoyos para aprobar un paquete que combina reformas electorales sensibles con un capítulo de alto voltaje político como Ficha Limpia. En el oficialismo admiten desde hace semanas que la eliminación de las PASO es uno de los puntos que más resistencia genera entre aliados y oposición.