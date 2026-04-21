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Previo al invierno

Con la llegada del frío en San Juan, advierten sobre la importancia de revisar calefactores: los costos de los services

Los especialistas recomiendan realizar mantenimiento anual de artefactos a gas, garantizar la ventilación de los ambientes y no obstruir rejillas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los costos y características de los servicios de control y puesta en funcionamiento de calefactores y otros artefactos a gas en San Juan.&nbsp;

Los costos y características de los servicios de control y puesta en funcionamiento de calefactores y otros artefactos a gas en San Juan. 

Con la proximidad del invierno y el descenso de las temperaturas, comienzan a utilizarse los calefactores y artefactos a gas en los hogares sanjuaninos. En ese contexto, especialistas advierten sobre la necesidad de realizar controles y mantenimiento preventivo para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Desde la Asociación de Instaladores Sanitarias de Agua y Gas (AISAGA), remarcan que la ventilación adecuada y las revisiones anuales son claves para prevenir accidentes que pueden ser mortales.

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El secretario de AISAGA, Horacio Correa, remarcó en diálogo con Tiempo de San Juan que la prevención comienza por un punto básico pero muchas veces descuidado: la ventilación de los ambientes. “Desde AISAGA hemos estado promoviendo la prevención de accidentes por monóxido de carbono durante ocho años. Es crucial asegurar una buena ventilación en ambientes con artefactos a gas”, explicó.

Correa recordó que los artefactos que no son de tiro balanceado consumen oxígeno del ambiente y liberan gases peligrosos: "Todos los artefactos para calefaccionar, que no sean tiro balanceado, y artefactos cocina, calefón, toman el oxígeno del ambiente y emanan monóxido de carbono. Entonces, la ventilación es algo primordial”.

En ese sentido, insistió en no obstruir rejillas de ventilación, incluso en días fríos: “En ningún momento se debe obstruir las rejillas, porque por ahí puede entrar un poquito de frío, pero son elementos que salvan vidas”.

El mantenimiento anual para evitar tragedias

Otro de los ejes centrales de la prevención es el mantenimiento periódico de los artefactos. Según AISAGA, debe realizarse al menos una vez al año, especialmente antes de la temporada invernal.

“Siempre un artefacto que está sin uso por un tiempo prolongado debe realizarse un mantenimiento de limpieza y ver las condiciones de uso antes de ser utilizado nuevamente”, detalló Correa.

Además, advirtió sobre señales de alerta que muchas veces pasan desapercibidas: “Cuando comienza a cambiar de color la llama del artefacto ya estamos en problemas. O quizá no lo notamos, pero tiene menor rendimiento”. Por ello, el mantenimiento no solo aplica a calefactores, sino también a cocinas y calefones.

Cuánto cuesta revisar un artefacto a gas en San Juan hoy

En cuanto a los valores, desde AISAGA indicaron que, "teniendo en cuenta la compleja situación económica, los precios se mantienen respecto al año anterior, a pesar del incremento en insumos y repuestos".

  • Tiro balanceado: alrededor de $80.000 (service de limpieza y revisión)
  • Artefactos infrarrojos: cerca de $60.000
  • Calefón: aproximadamente $100.000

Correa explicó que el servicio incluye desinstalación, limpieza, revisión completa y posterior instalación del equipo. “Se desarma el artefacto para su correspondiente service y luego se instala nuevamente, dejándolo encendido”, detalló.

En el caso de los calefones, advirtió que se trata de equipos más complejos: “Es un artefacto muy particular en su funcionamiento y debe ser realizado por un instalador matriculado para brindar garantías al usuario”.

Para finalizar, el secretario de AISAGA destacó que en los últimos años creció la conciencia social sobre los riesgos del monóxido de carbono, lo que ayudó a reducir la cantidad de accidentes.

“Gracias a Dios ha mermado la cantidad de accidentes por emanación de monóxido de carbono. Pretendemos que sea cero”, señaló Correa. Sin embargo, advirtió que aún persisten riesgos en distintos tipos de calefacción, incluyendo braseros o leña: “También debemos tener cuidado con el uso de braseros o calefacción a leña, porque generan monóxido de carbono y requieren ambientes ventilados”.

Las recomendaciones de cara al invierno

Con la llegada de los primeros fríos, los especialistas recomiendan:

  • Realizar revisión anual de artefactos a gas
  • No tapar rejillas de ventilación
  • Verificar el color y rendimiento de la llama
  • Contratar siempre instaladores matriculados
  • Evitar el uso inseguro de braseros o leña en ambientes cerrados
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