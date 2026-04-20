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Olor a venganza

Atacaron a balazos la casa de la familia del único detenido por el asesinato de Villa San Patricio

Dispararon contra la familia de Jonathan Lucero, el único detenido por el asesinato a tiros de Matías Díaz. Ese crimen ocurrió en octubre de 2025. La familia del imputado pidió protección.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.

Este es Jonathan Lucero, el único detenido por el crimen.

A seis meses del crimen en Villa San Patricio, volvió la violencia —o la guerra— entre algunos allegados de Matías Díaz, el joven asesinado, y la familia de Jonathan Lucero, el único acusado en la causa. Días atrás, atacaron a balazos la casa donde viven la mujer y el hijo del presunto homicida, en un loteo de Chimbas. No hubo heridos. Y dan por sentado que se trata de una venganza por aquella muerte, por eso hay temor de que regresen y la abogada del imputado ya pidió protección a la Justicia.

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El caso es manejado en la UFI Genérica con mucha reserva para no alarmar, pero TIEMPO DE SAN JUAN confirmó que el atentado a tiros se produjo la madrugada del 8 de abril último en el interior Loteo Los Olivos, en Chimbas. Los investigadores no dudaron en relacionar el ataque con el asesinato de Matías Emiliano Díaz Amestíca, 26 años, quien recibió tres mortales balazos la noche del 17 de octubre pasado en la calle Formosa, en Villa San Patricio.

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Matías Díaz, el joven asesinado la noche del 17 de octubre pasado.

Matías Díaz, el joven asesinado la noche del 17 de octubre pasado.

El señalado por ese asesinato es Jonathan Lucero, de 28 años, también de Chimbas, actualmente detenido. Según la imputación, esa noche de octubre de 2025, Díaz Amestíca estaba en la puerta de una barbería junto a otros jóvenes cuando un motociclista pasó por el lugar, regresó segundos después y se detuvo frente a él.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, hubo una breve discusión y el agresor abrió fuego, efectuando entre tres y cuatro disparos. La víctima recibió impactos en la pierna, en un codo y el tiro mortal que ingresó por la axila y le alcanzó el corazón, en un ataque que los investigadores consideran directo. La principal hipótesis sostiene que existía un conflicto previo entre Jonathan Lucero y la víctima, vinculado a una presunta disputa por droga y una motocicleta, lo que llevó a los investigadores a apuntar contra el sospechoso desde el inicio.

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El asesinato ocurrió en la calle Formosa, en Villa San Patricio.

El asesinato ocurrió en la calle Formosa, en Villa San Patricio.

Tras el hecho, el acusado permaneció prófugo varios días hasta que se presentó el 22 de octubre en Tribunales, acompañado por su abogada María Filomena Noriega, y quedó detenido. Con el avance de la causa, se incorporaron como prueba las declaraciones de dos menores que presenciaron el ataque y declararon en Cámara Gesell. Si bien no pudieron ver el rostro del atacante porque llevaba casco, describieron su vestimenta y la moto en coincidencia con los elementos reunidos por la fiscalía, lo que reforzó la imputación en su contra.

A pesar de que el acusado actualmente se encuentra preso, los amigos o allegados de la víctima buscan cobrar venganza. No trascendió si hubo amenazas u otros ataques contra la familia del detenido después del crimen, pero el atentado del 8 de abril último es un mensaje de que no los van a dejar en paz.

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Fuentes judiciales señalaron que ese día, alrededor de las 2 de la madrugada, dos sujetos en moto fueron hasta la casa de la mujer del detenido, en el Loteo Los Olivos, Chimbas, y realizaron seis disparos contra el frente. La joven, de apellido Frías, escuchó los tiros y se refugió con su bebé en brazos para no ser alcanzada por los proyectiles.

La muchacha radicó la denuncia en la Subcomisaría del barrio Cipolletti y ahora vive con miedo. La abogada María Filomena Noriega, la defensora del imputado, hizo una presentación ante el fiscal Ignacio Achem, quien investiga el caso en la UFI Genérica, para que disponga custodia a la familia. Es que temen que vuelvan a atacarlos con el fin de matarlos. Además, porque hasta el momento ni siquiera tienen identificados a los posibles autores.

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