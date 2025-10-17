Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Brutal crimen en Chimbas . En la noche de este viernes se conoció el asesinato de un joven , luego de que un sujeto en moto le disparara varios tiros con un arma de fuego en la Villa San Patricio , indicaron fuentes policiales a este diario.

El hecho sucedió cerca de las 20:30 horas en calle Formosa, entre América y Colón, a pocos metros de un club dentro del complejo habitacional. Las primeras versiones hablan sobre un supuesto ajuste de cuentas vinculado a drogas.

Según fuentes oficiales, identificaron al fallecido como Matías Díaz, quien residía en la Villa San Francisco. Tenía 26 años, afirmaron. Los familiares estuvieron presentes en el lugar.

Las fuentes aseguraron que Díaz, por razones que se desconocen, estaba parado en ese tramo de calle Formosa cuando el motociclista pasó y le dio varios tiros. Se hablan de dos o tres disparos con un arma de fuego.

Sobre el agresor, las fuentes aseguraron que se dio a la fuga. Lo único que se conoció es que andaba en moto, al momento de dispararle al joven.

Funcionarios de la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi, y personal de la Comisaría 26° trabajan en el lugar.