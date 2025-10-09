jueves 9 de octubre 2025

Judiciales

Condenan con cárcel al joven que abusó a su vecina con discapacidad

El tribunal colegiado, por unanimidad, lo sentenció a 7 años de prisión efectiva. Pena que deberá cumplir en el penal de Chimbas. El acusado, días atrás, había admitido su autoría cuando declaró.

Por Redacción Tiempo de San Juan
sentencia lectura

Este jueves cerró el juicio contra un hombre que estaba acusado de haber abusado a su vecina discapacitada, de 21 años. El tribunal colegiado compuesto por Federico Rodríguez (presidente), Juan Gabriel Meglioli y Eugenio Barbera, por unanimidad, lo condenó a la pena de 7 años de prisión efectiva.

El delito por el cual este sujeto quedó como culpable fue abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor. Cabe destacar que el tribunal también le dictó la prisión preventiva hasta que el fallo quede firme.

Jueces Gabriel Meglioli, Federico Rodríguez y Eugenio Barbera

Jueces Gabriel Meglioli, Federico Rodríguez y Eugenio Barbera

Los fundamentos del fallo se leerán en las próximas semanas, pero se espera que las partes no impugnen, ya que el mismo autor admitió su autoría en medio del debate oral y público. A pesar de que este hombre lo dijo cuando declaraba, por ley el juicio debe seguir su curso.

Aun así, el debate no fue tan extenso. Se realizaron los alegatos correspondientes donde el fiscal Mariano Juárez Prieto solicitó la pena de 7 años de prisión. La defensa no se opuso y finalmente, este hombre fue declarado culpable y este jueves se realizó la audiencia de cesura, donde le dictaron la pena de 7 años.

Abogado defensor Horacio Merino, al fondo el MPF de UFI ANIVI Mariano Juárez Prieto y Candela Pérez.

Abogado defensor Horacio Merino, al fondo el MPF de UFI ANIVI Mariano Juárez Prieto y Candela Pérez.

La aberrante confesión del acusado de abuso

Por un lado, intentó presentar la relación con la víctima como un vínculo sentimental de aproximadamente cinco meses, tiempo durante el cual incluso llegaron a convivir. Sin embargo, la segunda parte de su relato fue mucho más grave: ante la pregunta del fiscal Mariano Juárez Prieto sobre un episodio ocurrido el 2 de enero, R.H. admitió haber ingresado al baño de la joven mientras se duchaba, golpearla y forzarla sexualmente.

“Sí, me le metí al baño y la agarré”, dijo textualmente ante los jueces Federico Rodríguez, Eugenio Barbera y Juan Gabriel Meglioli.

La confesión tuvo un efecto inmediato en el proceso judicial. Las partes acordaron renunciar a la declaración de 24 testigos que todavía debían aportar sus testimonios, acortando así el desarrollo del juicio.

Temas
