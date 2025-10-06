lunes 6 de octubre 2025

CAVIG

El crudo relato de un joven que admitió haber abusado a una mujer con discapacidad en San Juan

El acusado, representado por el abogado Horacio Merino, enfrentaba además cargos por abuso simple y desobediencia judicial, tras acercarse a la víctima el 19 de marzo a su domicilio y amenazarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un caso conmocionante se desarrolla en los tribunales locales, luego de que un joven reconociera haber cometido un abuso sexual contra una joven de 21 años con esquizofrenia paranoide. Durante la audiencia, la declaración del acusado dividió su versión en dos partes bien diferenciadas.

Por un lado, intentó presentar la relación con la víctima como un vínculo sentimental de aproximadamente cinco meses, tiempo durante el cual incluso llegaron a convivir. Sin embargo, la segunda parte de su relato fue mucho más grave: ante la pregunta del fiscal Mariano Juárez Prieto sobre un episodio ocurrido el 2 de enero, R.H. admitió haber ingresado al baño de la joven mientras se duchaba, golpearla y forzarla sexualmente.

De izquierda a derecha, los jueces Juan Gabriel Meglioli, Federico Rodríguez y Eugenio Barbera.

“Sí, me le metí al baño y la agarré”, dijo textualmente ante los jueces Federico Rodríguez, Eugenio Barbera y Juan Gabriel Meglioli.

La confesión tuvo un efecto inmediato en el proceso judicial. Las partes acordaron renunciar a la declaración de 24 testigos que todavía debían aportar sus testimonios, acortando así el desarrollo del juicio. Además, este reconocimiento podría influir en la evaluación de la Fiscalía, que podría considerarlo como un gesto de colaboración a la hora de solicitar la pena correspondiente. Hasta el momento, el Ministerio Público había anticipado que pediría una condena de 15 años de prisión.

El fiscal Mariano Juárez Prieto.

El acusado, representado por el abogado Horacio Merino, enfrentaba además cargos por abuso simple y desobediencia judicial, tras acercarse a la víctima el 19 de marzo a su domicilio y amenazarla, incumpliendo la orden que le prohibía acercarse o molestarlo.

