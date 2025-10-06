lunes 6 de octubre 2025

Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

La investigación preliminar inició en el CAVIG bajo la sospecha de exhibiciones obscenas y el ex deportista, que fue notificado, recibió la prohibición de acercamiento a las presuntas víctimas, que serían dos adolescentes y una niña.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ex jugador de hockey y campeón del mundo, Francisco 'Panchito' Velázquez, fue denunciado en el CAVIG por exhibiciones obscenas y, como consecuencia, la Justicia dictó una prohibición de acercamiento hacia las presuntas víctimas. Según indicaron trascendidos, el histórico deportista fue notificado de la acción judicial en su contra y, por orden de un juez de Garantías, no podrá mantener contacto con las denunciantes, que serían dos adolescentes y una niña.

Acorde señalaron fuentes calificadas, el hecho que fue denunciado se habría registrado el domingo por la madrugada. En un contexto que no puede ser descripto a detalle para resguardar la identidad de las presuntas víctimas, la denuncia expresa que Velázquez fue descubierto cuando observaba a las chicas mientras dormían. Una de ellas habría despertado y, tras alertar a los otras, lo habrían observado sin el bóxer y el pantalón puestos.

Ante la pregunta de por qué estaba allí y qué hacía en el sitio donde las denunciantes dormían, el sospechoso habría ofrecido una perturbadora respuesta. La denuncia que fue radicada en la fiscalía asegura que contestó: "Esperá un ratito, perdón, ustedes son muy lindas".

Si bien sólo se trata de una denuncia, la cual deberá ser instruida por los fiscales de la UFI en cuestión para determinar si hay elementos para formalizar la causa y así avanzar, el juez de Garantías Roberto Montilla ordenó la medida perimetral para impedir cualquier tipo de contacto de Velázquez con las denunciantes, una joven de 18 años, otra de 17 y una niña cuya edad no se conoció.

La prohibición de tomar contacto o realizar cualquier tipo de acto turbatorio hacia las menores y sus familias fue determinada por un plazo de 90 días, por lo que el denunciado deberá acatar la decisión que promueve la protección de las supuestas víctimas, al igual que evitar el entorpecimiento de la intervención judicial.

Aunque el caso fue tomado por el CAVIG, no se descarta que la causa pueda pasar a manos de ANIVI o, bien, que se lleve adelante una Cámara Gesell para sumar el testimonio de la menor en la escena que habrían vivido las tres presuntas víctimas.

La noticia representa un fuerte impacto por tratarse de una figura del deporte consagrada y, para muchos, considerado el mejor jugador de hockey de la historia. Además de su paso por la Selección Argentina, con la que fue campeón en 1995, tuvo paso por el fútbol y jugó en San Martín.

