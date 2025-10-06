lunes 6 de octubre 2025

Procedimiento

Terminó preso por intentar robar en el microcentro sanjuanino

El ladrón fue identificado como Federico Aguirre Suárez (27). Se encuentra preso en comisaría 3ra hasta su audiencia en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un hombre de 27 años fue detenido en pleno microcentro sanjuanino luego de ser sorprendido cuando intentaba robar herramientas de trabajo de una playa de estacionamiento. El hecho ocurrió en calle Laprida, donde personal policial de la comisaría 3ra intervino rápidamente y logró aprehender al sospechoso.

De acuerdo con la denuncia, Federico Gonzalo Aguirre Suárez fue descubierto en el momento en que intentaba forzar el candado de un caja de herramientas. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó escapar saltando una pared, pero fue alcanzado y reducido a pocos metros del lugar.

La fiscal Paula Carena de UFI Flagrancia ordenó el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

