lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alarma

Un grupo de niños jugaban en una plaza sanjuanina y encontraron ¡una granada!

El hallazgo ocurrió en la noche del domingo y causó conmoción entre los vecinos. La Policía intervino y ahora investiga el artefacto explosivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras el hallazgo de la granada por parte de un grupo de niños que jugaban en una plaza de Jáchal, la Policía puso en marcha un operativo de prevención. Imagen: Panorama Jáchal

Tras el hallazgo de la granada por parte de un grupo de niños que jugaban en una plaza de Jáchal, la Policía puso en marcha un operativo de prevención. Imagen: Panorama Jáchal

Alrededor de las 22:15 del domingo, un grupo de niños que se divertía en la plaza Independencia del barrio Fronteras Argentinas, en Jáchal, vivió un inesperado y preocupante episodio al encontrar lo que parecía ser una granada dentro de un tacho de basura del lugar. El hallazgo generó gran revuelo entre los vecinos y la Policía debió actuar rápidamente.

Lee además
denuncian por un delito sexual a un historico jugador de hockey y ex campeon del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
el dia despues de la familia de nicole bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra chato carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

Según informó el medio local Panorama Jáchal, los menores levantaron el objeto, intrigados por su apariencia, y lo llevaron hasta la casa de uno de ellos. Al notar que el artefacto presentaba características similares a las de un explosivo (más específicamente, una granada), los padres del menor dieron aviso inmediato a la Policía.

La situación generó el rápido despliegue de un operativo en la zona. Personal de la Comisaría 21ª, efectivos de la Policía Científica y del Destacamento N°2 de Bomberos acudieron al lugar para evaluar la situación y garantizar la seguridad del vecindario.

image

Durante la mañana del lunes, el comisario Rubén Castro, segundo jefe de Bomberos, confirmó lo ocurrido en diálogo con Radio Sarmiento. Indicó que los especialistas resguardaron el área y trasladaron la granada a la Ciudad de San Juan, donde se le realizarán las pericias correspondientes.

image

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el artefacto no tenía colocado el seguro, aunque aún se desconoce si se encuentra en condiciones de ser detonado. Se presume que podría tratarse de un dispositivo antiguo.

Las autoridades continúan investigando cómo llegó la granada a ese lugar y si representa un riesgo potencial.

Temas
Seguí leyendo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes

Video: así fue el momento de la explosión en el clásico zondino que terminó con dos hinchas heridos

El jubilado de Albardón que le encontraron material de explotación sexual de menores fue condenado

Entró a robar a una casa y fue sorprendido por el dueño: fue detenido

Lo atrapan infraganti intentando entrar a robar a una casa de Santa Lucía

Terminó preso por intentar robar en el microcentro sanjuanino

Discutió con un vecino en Santa Lucía, sacó una pistola y lo amenazó de muerte

El clásico del fútbol zondino terminó con dos heridos por una bomba de estruendo: un hombre perdió un ojo y un niño resultó lesionado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cae un miembro de la barra de san martin buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Te Puede Interesar

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos
En Trabajo

Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan. El pronóstico hídrico del ciclo 2025/26 que se dará a conocer en los próximos días indica que su caudal será menor al del año pasado.
Preocupante

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes