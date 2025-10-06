Un grupo de niños jugaban en una plaza sanjuanina y encontraron ¡una granada!

Tras el hallazgo de la granada por parte de un grupo de niños que jugaban en una plaza de Jáchal, la Policía puso en marcha un operativo de prevención. Imagen: Panorama Jáchal

Alrededor de las 22:15 del domingo, un grupo de niños que se divertía en la plaza Independencia del barrio Fronteras Argentinas, en Jáchal, vivió un inesperado y preocupante episodio al encontrar lo que parecía ser una granada dentro de un tacho de basura del lugar. El hallazgo generó gran revuelo entre los vecinos y la Policía debió actuar rápidamente.

Según informó el medio local Panorama Jáchal, los menores levantaron el objeto, intrigados por su apariencia, y lo llevaron hasta la casa de uno de ellos. Al notar que el artefacto presentaba características similares a las de un explosivo (más específicamente, una granada), los padres del menor dieron aviso inmediato a la Policía.

La situación generó el rápido despliegue de un operativo en la zona. Personal de la Comisaría 21ª, efectivos de la Policía Científica y del Destacamento N°2 de Bomberos acudieron al lugar para evaluar la situación y garantizar la seguridad del vecindario.

image

Durante la mañana del lunes, el comisario Rubén Castro, segundo jefe de Bomberos, confirmó lo ocurrido en diálogo con Radio Sarmiento. Indicó que los especialistas resguardaron el área y trasladaron la granada a la Ciudad de San Juan, donde se le realizarán las pericias correspondientes.

image

De acuerdo con las primeras informaciones oficiales, el artefacto no tenía colocado el seguro, aunque aún se desconoce si se encuentra en condiciones de ser detonado. Se presume que podría tratarse de un dispositivo antiguo.

Las autoridades continúan investigando cómo llegó la granada a ese lugar y si representa un riesgo potencial.