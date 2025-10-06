lunes 6 de octubre 2025

Los remiseros, el blanco ideal de los delincuentes en San Juan

La UFI de Delitos contra la Propiedad analizó las denuncias de robo realizadas por choferes y los datos resultan alarmantes, pues en lo que va del 2025 al menos 17 trabajadores se convirtieron en víctimas. Cómo es la modalidad y en qué departamentos se repite con frecuencia.

Por Luz Ochoa
Los delitos contra choferes de taxis y remises se multiplicaron en los últimos meses en distintos puntos del Gran San Juan, con especial incidencia en Santa Lucía. Según datos del Ministerio Público Fiscal, a través de la UFI de Delitos contra la Propiedad, en lo que va de 2025 se registraron al menos una docena de legajos vinculados a robos y robos agravados contra trabajadores del transporte, con hechos concentrados en departamentos como Santa Lucía, Chimbas y Rawson.

Acorde la información recabada por la unidad fiscal comandada por la fiscal Claudia Salica, se registraron al menos 17 ataques contra remiseros sanjuaninos, quienes sufrieron un mismo modus operandi de parte de los delincuentes. La modalidad que se repite es que dos hombres solicitan un viaje a través de aplicaciones o llamadas telefónicas y, luego, asaltan al conductor utilizando armas o amenazas.

Uno de los últimos episodios ocurrió el 23 de septiembre, cuando Alejandro Alcaraz Arias, taxista, denunció que al llegar a un viaje pedido a nombre de “Yamila” en el Barrio Noreste III, fue abordado por dos sujetos que le robaron el celular y la billetera. Según el relato del chofer, uno de los asaltantes se subió al asiento del acompañante, le quitó la llave del vehículo y el teléfono, mientras el otro abría la puerta del conductor y tomaba su billetera con documentación personal.

Horas después, la víctima logró identificar a los presuntos autores: Jesús Walter Martín Ruarte y Samuel Amir Flores Muñoz, jóvenes con antecedentes delictivos que residen en el mismo barrio. Ambos fueron mencionados también en otros legajos en trámite en la UFI Delitos contra la Propiedad, donde se investigan hechos con idéntico modus operandi.

Otro robo, ocurrido el mismo día y a pocas cuadras, tuvo como víctima a Franco Nahuel Vedia, chofer de Remis Oeste. Según su testimonio, dos hombres vestidos de oscuro lo amenazaron con un arma de fuego tipo revólver y le sustrajeron su celular Samsung y dinero en efectivo. Los delincuentes también habrían utilizado una identidad femenina (“Yoselin Robledo”) para solicitar el viaje a través de la aplicación de la empresa.

El propio Vedia logró recuperar su teléfono días después, aunque con daños visibles y sin sus cuentas activas. Fuentes judiciales confirmaron que la investigación permitió vincular ambos robos al mismo grupo de autores, que ya fue identificado y permanece bajo seguimiento policial.

De acuerdo con los registros del Ministerio Público Fiscal, los robos agravados contra remiseros aumentaron en comparación con el mismo período del año pasado. Solo entre agosto y septiembre de 2025, hubo al menos seis denuncias nuevas en distintos departamentos.

Entre ellas figuran:

  • Un robo agravado con arma blanca en Rawson, donde un remisero fue asaltado por dos pasajeros que le sustrajeron $65.000 y una campera.
  • Otro en el Barrio Belgrano, también en Rawson, donde un conductor fue golpeado y despojado de $52.000 y su teléfono celular.
  • Un hecho similar en Capital, donde un chofer fue abordado por dos hombres que le arrebataron el celular cuando se disponía a levantar un viaje previamente pactado
