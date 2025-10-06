La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil: sabor y disfrute en el Médano de Oro

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil llenó de sabor y disfrute al Predio Gaucho José Dolores.

La comunidad rawsina vivió una jornada de celebración y sabor este último domingo con la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil , un evento que reunió a cerca de 5.000 personas en el emblemático Predio Gaucho José Dolores del Médano .

La fiesta ya se ha consolidado como un espacio ideal para disfrutar en familia y con amigos, ofreciendo una variada propuesta en la que destacaron los productos agrícolas de la zona. Los asistentes recorrieron stands repletos de espárragos y alcauciles, además de puestos de artesanías y diversas propuestas gastronómicas diseñadas para una jornada especial. Obviamente sobre el escenario desfilaron distintas propuestas artísticas.

image

La celebración contó con la presencia de algunas autoridades, entre ellas el intendente Carlos Munisaga, quien destacó la importancia de la producción departamental para la provincia.

"Una alegría enorme poder desarrollar esta fiesta aquí, en nuestra querida tierra del Médano de Oro, que con su riqueza y el esfuerzo de su gente nos da un producto tan valioso y distintivo de San Juan", afirmó el intendente. Munisaga además subrayó el impacto de esta producción, que "llega a distintos puntos del país y del mundo", y la necesidad de darle un lugar central en la mesa sanjuanina.

El intendente resaltó que el objetivo de la celebración es "fortalecer el consumo del espárrago, asociarlo con la gastronomía y seguir potenciando nuestra producción local. Este evento es posible gracias al compromiso de los productores, las instituciones y el sector privado que se unen para que Rawson siga creciendo”.

Reconocimiento a la habilidad y el sabor

image

Como es tradición, la jornada también contó con concursos que ponen a prueba la destreza de los trabajadores y la creatividad de los cocineros.

En el emocionante Concurso de Cosechadores, que premia la habilidad en la recolección de los productos, los ganadores fueron:

Rubén Martínez (Primer puesto)

Agustín Montiveros (Segundo puesto)

Emanuel Báez (Tercer puesto)

Por su parte, el Concurso Gastronómico “Del Médano a tu Mesa – Cultura Esparraguera” coronó las mejores creaciones culinarias basadas en el espárrago. Los premiados por su innovación y sabor fueron: