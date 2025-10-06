lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jornada especial

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil: sabor y disfrute en el Médano de Oro

El Predio Gaucho José Dolores fue escenario de un gran festejo que contó con la presencia de unas 5.000 personas. Además, se conoció a los ganadores de los concursos de 'Cosechadores 'y 'Del Médano a tu Mesa'

Por Jorge Balmaceda Bucci
La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil llenó de sabor y disfrute al Predio Gaucho José Dolores.

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil llenó de sabor y disfrute al Predio Gaucho José Dolores.

image

La comunidad rawsina vivió una jornada de celebración y sabor este último domingo con la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil, un evento que reunió a cerca de 5.000 personas en el emblemático Predio Gaucho José Dolores del Médano.

Lee además
el sabor, el encuentro y la calidad de la tierra sanjuanina, protagonistas en una nueva fiesta del esparrago y el alcaucil
Galería imperdible

El sabor, el encuentro y la calidad de la tierra sanjuanina, protagonistas en una nueva Fiesta del Espárrago y el Alcaucil
rivadavia anuncio obras para villa chacabuco y el barrio jardin policial
Infraestructura

Rivadavia anunció obras para Villa Chacabuco y el Barrio Jardín Policial

La fiesta ya se ha consolidado como un espacio ideal para disfrutar en familia y con amigos, ofreciendo una variada propuesta en la que destacaron los productos agrícolas de la zona. Los asistentes recorrieron stands repletos de espárragos y alcauciles, además de puestos de artesanías y diversas propuestas gastronómicas diseñadas para una jornada especial. Obviamente sobre el escenario desfilaron distintas propuestas artísticas.

image

La celebración contó con la presencia de algunas autoridades, entre ellas el intendente Carlos Munisaga, quien destacó la importancia de la producción departamental para la provincia.

"Una alegría enorme poder desarrollar esta fiesta aquí, en nuestra querida tierra del Médano de Oro, que con su riqueza y el esfuerzo de su gente nos da un producto tan valioso y distintivo de San Juan", afirmó el intendente. Munisaga además subrayó el impacto de esta producción, que "llega a distintos puntos del país y del mundo", y la necesidad de darle un lugar central en la mesa sanjuanina.

El intendente resaltó que el objetivo de la celebración es "fortalecer el consumo del espárrago, asociarlo con la gastronomía y seguir potenciando nuestra producción local. Este evento es posible gracias al compromiso de los productores, las instituciones y el sector privado que se unen para que Rawson siga creciendo”.

Reconocimiento a la habilidad y el sabor

image

Como es tradición, la jornada también contó con concursos que ponen a prueba la destreza de los trabajadores y la creatividad de los cocineros.

En el emocionante Concurso de Cosechadores, que premia la habilidad en la recolección de los productos, los ganadores fueron:

  • Rubén Martínez (Primer puesto)

  • Agustín Montiveros (Segundo puesto)

  • Emanuel Báez (Tercer puesto)

Por su parte, el Concurso Gastronómico “Del Médano a tu Mesa – Cultura Esparraguera” coronó las mejores creaciones culinarias basadas en el espárrago. Los premiados por su innovación y sabor fueron:

  • Leonel Medina (Primer puesto)

  • Tomás Pereyra (Segundo puesto)

  • Brahim Allis (Tercer puesto)

Temas
Seguí leyendo

Mariela I, la nueva Reina del Adulto Mayor de Rawson

Iglesia muestra sus bondades mientras teje lazos de colaboración en la Feria Internacional de Turismo

Proteccionistas denunciaron abandono de animales tras un incendio en Calingasta

El orégano criollo, el otro gran tesoro de Hilario

9 de Julio inaugura un gimnasio con características únicas en San Juan

San Martín eligió a su Reina del Adulto Mayor: quién es

Casas Viejas recibió un operativo integral de salud y acompañamiento

Con una sorpresa, Rawson inauguró su Plaza de los Niños: mirá qué juegos tiene

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el sabor, el encuentro y la calidad de la tierra sanjuanina, protagonistas en una nueva fiesta del esparrago y el alcaucil
Galería imperdible

El sabor, el encuentro y la calidad de la tierra sanjuanina, protagonistas en una nueva Fiesta del Espárrago y el Alcaucil

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Te Puede Interesar

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos
En Trabajo

Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan. El pronóstico hídrico del ciclo 2025/26 que se dará a conocer en los próximos días indica que su caudal será menor al del año pasado.
Preocupante

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes