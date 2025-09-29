9 de Julio inaugura un gimnasio con características únicas en San Juan

9 de Julio contará a partir de la tarde de este lunes con su nuevo gimnasio municipal.

Este lunes 29 de septiembre, a las 18:30 horas, 9 de Julio inaugurará una obra muy especial: el nuevo Gimnasio Municipal, un espacio diseñado y equipado para el disfrute, el deporte y el bienestar integral de los vecinos y vecinas del departamento.

Se trata de una obra que permitirá ampliar la oferta deportiva y recreativa del municipio, fomentando hábitos saludables y la práctica de la actividad física en un lugar accesible y de calidad.

Desde la gestión municipal se destacó que este gimnasio no solo constituye un nuevo espacio de encuentro y de fortalecimiento comunitario, sino que además representa una apuesta concreta por la salud, la inclusión y el desarrollo integral de los habitantes de 9 de Julio.

