lunes 29 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Obra municipal

9 de Julio inaugura un gimnasio con características únicas en San Juan

Se trata de una espacio que permitirá ampliar la oferta deportiva y recreativa del municipio, fomentando hábitos saludables y la práctica de la actividad física

Por Mario Godoy
9 de Julio contará a partir de la tarde de este lunes con su nuevo gimnasio municipal.

9 de Julio contará a partir de la tarde de este lunes con su nuevo gimnasio municipal.

Este lunes 29 de septiembre, a las 18:30 horas, 9 de Julio inaugurará una obra muy especial: el nuevo Gimnasio Municipal, un espacio diseñado y equipado para el disfrute, el deporte y el bienestar integral de los vecinos y vecinas del departamento.

Lee además
Instalaron luces LED frente a una escuela de 9 de Julio que queda sobre la Ruta Nº20, para brindar seguridad a sus alumnos.
Más seguros

Instalaron luces LED en una zona clave de la Ruta 20 para cuidar a los más jóvenes
un automovilista, aparentemente ebrio, atropello a un hombre a metros de comisaria 31ra
Insólito

Un automovilista, aparentemente ebrio, atropelló a un hombre a metros de comisaría 31ra

Se trata de una obra que permitirá ampliar la oferta deportiva y recreativa del municipio, fomentando hábitos saludables y la práctica de la actividad física en un lugar accesible y de calidad.

Desde la gestión municipal se destacó que este gimnasio no solo constituye un nuevo espacio de encuentro y de fortalecimiento comunitario, sino que además representa una apuesta concreta por la salud, la inclusión y el desarrollo integral de los habitantes de 9 de Julio.

Temas
Seguí leyendo

San Martín eligió a su Reina del Adulto Mayor: quién es

Casas Viejas recibió un operativo integral de salud y acompañamiento

Con una sorpresa, Rawson inauguró su Plaza de los Niños: mirá qué juegos tiene

Liga Universitaria: cambio de líderes en la A, Jagermeister sigue firme en la B y en la C hubo disfrute de primavera

Aly reescribe su aventura en Barreal con una propuesta llamativa, fresca y 'muy querible'

Chimbas sumó una nueva plaza en el Barrio Conjunto III con espacios verdes, juegos y luminarias

Descendencia renace para seguir disfrutando del folklore 'en familia'

La agrupación 'El Gaucho de mi viejo' celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Martín eligió el pasado sábado a la reina del Adulto Mayor.
Renovación

San Martín eligió a su Reina del Adulto Mayor: quién es

Por Mario Godoy

Las Más Leídas

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia
Novedades

Se conoció una pericia clave donde falleció un motociclista tras chocar con un patrullero en Rivadavia

El auto quedó rueda arriba tras impactar con un vehículo que estaba estacionado.
Llamativo video

Confuso episodio en Rivadavia: conductor hospitalizado tras volcar su auto

En mayo, CANME realizó su asamblea anual y presentó sus principales hitos y avances. La presencia del ministro de Salud, Amilcar Dobladez, reafirmó el respaldo institucional. En la foto, el directorio completo incluida la ahora desplazada Carolina Giménez. 
Escenario

Cambio de funcionarios en la conducción de CANME San Juan: la empresa estatal de cannabis busca jugar más fuerte

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto video
Historia

De partera a paciente: Cecilia Olivares, la obstetra influencer que ahora vive su propio parto

Las mellizas pocitanas que buscan un sueño internacional. 
Pasión

Las mellizas pocitanas que danzan por un sueño internacional

Te Puede Interesar

La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas
Preocupante

La renovada Calle 5, nuevo polo de picadas de motos que enciende las alarmas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras
Pasiones del Interior

Astica y su joya del Bajo Verde: un club que florece con el corazón del pueblo y se esconde entre las sierras

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?
Concurso histórico

¿Aplica el cupo femenino en la conformación de la terna para Fiscal General?

Belén Barboza aseguró que para la Fiesta Nacional del Sol 2025 se replicará el mismo modelo del año anterior para los accesos y la circulación porque fue exitoso.
Expectativa

Fiesta Nacional del Sol: Ultiman detalles para la venta de entradas con opciones de financiación

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores
Paren en Off

Le revisamos el celular a Martín Vega: conversaciones familiares y emojis reveladores