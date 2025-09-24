Instalaron luces LED en una zona clave de la Ruta 20 para cuidar a los más jóvenes

Instalaron luces LED frente a una escuela de 9 de Julio que queda sobre la Ruta Nº20, para brindar seguridad a sus alumnos.

En el marco de un plan integral que el municipio de 9 de Julio viene desarrollando en los últimos meses en la Ruta Nacional N° 20, ahora se realizó la obra de instalación de iluminación LED a la altura de la Escuela Procesa Sarmiento, desde calle Caico hasta el establecimiento. La tarea forma parte de obras, que dependen de autorizaciones de Vialidad Nacional, y que se ejecutan en diferentes etapas.

Desde la Municipalidad indicaron que, el primer tramo ya fue concretado con la colocación de las luminarias LED de última tecnología en la escuela y su frente sobre la ruta, “un hecho que representa una solución histórica para la seguridad de alumnos, docentes, familias y automovilistas”, resaltaron.

image

Y agregaron: “La Municipalidad de 9 de Julio sigue resolviendo obras que durante años permanecieron pendientes en el departamento. En momentos difíciles, donde los recursos son limitados, lo que marca la diferencia es la capacidad de un Estado eficiente, planificado y ejecutor, que con paso firme da soluciones de fondo a la comunidad”.

image

Cabe destacar que la Municipalidad no se ha limitado a proyectar obras, sino que desde hace tiempo colabora activamente con la Policía de San Juan, implementando también equipos preventores municipales que acompañan los horarios de ingreso temprano y salida de los estudiantes. Esta acción ha permitido reforzar la prevención en un punto crítico de tránsito, mientras se avanza en las soluciones estructurales.

Obras complementarias: dársenas y mejoras en el entorno escolar

Además de la iluminación, ya se trabaja en el diseño de dársenas para colectivos, que permitirán ascenso y descenso más seguro de los alumnos que llegan por Ruta 20. También se proyectan mejoras en la iluminación y entorno de la escuela, generando un espacio más seguro, cordial y atractivo para la comunidad educativa.

image

Estas obras forman parte de un plan integral de transformación del distrito Las Chacritas, donde el municipio viene llevando adelante tareas de limpieza, ordenamiento y reactivación de proyectos públicos y privados, generando mejores condiciones para el desarrollo. Este trabajo sistemático muestra que la Municipalidad de 9 de Julio no se limita a resolver lo inmediato, sino que avanza en un proyecto amplio que recupera y mejora progresivamente cada sector del departamento.

image

Al respecto, el intendente Daniel Banega destacó: “Cada obra que iniciamos tiene detrás años de espera de los vecinos. Hoy podemos decir que lo que parecía imposible empieza a concretarse. Sabemos que los recursos son limitados y por eso vamos avanzando por etapas, pero lo importante es que las cosas se están haciendo y se van a terminar haciendo”.