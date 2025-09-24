miércoles 24 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Más seguros

Instalaron luces LED en una zona clave de la Ruta 20 para cuidar a los más jóvenes

Pensando en la seguridad vial en una zona escolar a través del desarrollo de obras, la Municipalidad de 9 de Julio colocó las luminarias y anunció nuevos proyectos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaron luces LED frente a una escuela de 9 de Julio que queda sobre la Ruta Nº20, para brindar seguridad a sus alumnos.

Instalaron luces LED frente a una escuela de 9 de Julio que queda sobre la Ruta Nº20, para brindar seguridad a sus alumnos.

image
image

En el marco de un plan integral que el municipio de 9 de Julio viene desarrollando en los últimos meses en la Ruta Nacional N° 20, ahora se realizó la obra de instalación de iluminación LED a la altura de la Escuela Procesa Sarmiento, desde calle Caico hasta el establecimiento. La tarea forma parte de obras, que dependen de autorizaciones de Vialidad Nacional, y que se ejecutan en diferentes etapas.

Lee además
una medica cordobesa volco la ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada
En 25 de Mayo

Una médica cordobesa volcó la Ruta 20 y tuvo que ser hospitalizada
ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Desde la Municipalidad indicaron que, el primer tramo ya fue concretado con la colocación de las luminarias LED de última tecnología en la escuela y su frente sobre la ruta, “un hecho que representa una solución histórica para la seguridad de alumnos, docentes, familias y automovilistas”, resaltaron.

image

Y agregaron: “La Municipalidad de 9 de Julio sigue resolviendo obras que durante años permanecieron pendientes en el departamento. En momentos difíciles, donde los recursos son limitados, lo que marca la diferencia es la capacidad de un Estado eficiente, planificado y ejecutor, que con paso firme da soluciones de fondo a la comunidad”.

image

Cabe destacar que la Municipalidad no se ha limitado a proyectar obras, sino que desde hace tiempo colabora activamente con la Policía de San Juan, implementando también equipos preventores municipales que acompañan los horarios de ingreso temprano y salida de los estudiantes. Esta acción ha permitido reforzar la prevención en un punto crítico de tránsito, mientras se avanza en las soluciones estructurales.

Obras complementarias: dársenas y mejoras en el entorno escolar

Además de la iluminación, ya se trabaja en el diseño de dársenas para colectivos, que permitirán ascenso y descenso más seguro de los alumnos que llegan por Ruta 20. También se proyectan mejoras en la iluminación y entorno de la escuela, generando un espacio más seguro, cordial y atractivo para la comunidad educativa.

image

Estas obras forman parte de un plan integral de transformación del distrito Las Chacritas, donde el municipio viene llevando adelante tareas de limpieza, ordenamiento y reactivación de proyectos públicos y privados, generando mejores condiciones para el desarrollo. Este trabajo sistemático muestra que la Municipalidad de 9 de Julio no se limita a resolver lo inmediato, sino que avanza en un proyecto amplio que recupera y mejora progresivamente cada sector del departamento.

image

Al respecto, el intendente Daniel Banega destacó: “Cada obra que iniciamos tiene detrás años de espera de los vecinos. Hoy podemos decir que lo que parecía imposible empieza a concretarse. Sabemos que los recursos son limitados y por eso vamos avanzando por etapas, pero lo importante es que las cosas se están haciendo y se van a terminar haciendo”.

Temas
Seguí leyendo

Descendencia renace para seguir disfrutando del folklore 'en familia'

La agrupación 'El Gaucho de mi viejo' celebró su primer aniversario con un peñón repleto de folklore y sentimiento

Puchuzún florece entre hermosos y relajantes paisajes

San Martín celebra la llegada de la primavera con música, color y sorpresas

El colorido arte de Seba Araya embellece a la Villa Calingasta

Un antiguo baldío fue convertido en una plaza en San Juan

David Gardiol pone en marcha una 'mini escuela' de marionetas gigantes en Chimbas

Trekking de primavera con guía, en un paisaje soñado, gratis y a sólo 18 km de la Capital

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada
Polémica

Quién es la sanjuanina que quiso evadir un control diciendo que era abogada

Los nuevos carteles luminosos de la Avenida de Circunvalación ya provocaron un cambio de conducta de los conductores sanjuaninos. 
Mirá el video

Los carteles luminosos de la Circunvalación y la nueva "avivada" sanjuanina

Imagen ilustrativa.
Energía renovable

Construirán dos parques solares en Sarmiento con más de $50.000.000.000: buscan trabajadores y cuándo estarían listos

La nena estaba pegada a la puerta: el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo
El día después

"La nena estaba pegada a la puerta": el estremecedor relato de los vecinos tras el trágico incendio 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal
Tragedia en 25 de Mayo

Subsistía con la venta de bizcochuelos y planeaba empezar de cero en Mendoza tras una causa narco: la vida de Danisa, la mujer marcada por un incendio fatal

Te Puede Interesar

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira
Justicia Federal

Falsificación de DNI en el Registro Civil de Pocito: se sumaron 22 denuncias y hay 11 personas en la mira

Por Redacción Tiempo de San Juan
El frente del complejo en el que ocurrió el accidente doméstico.
Grave

Capital: una joven está en grave estado tras quemarse con un calentador casero

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete
Video

Un peligro: captan a un grupo de niños colgados a un tren de carga en Caucete

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Las barreras de ingreso a la provincia cambian: se modernizan, habrá más y se transforman de fitosanitarias a fitozoosanitarias.
Novedades

Nada entrará a San Juan sin revisión: ponen más barreras en las rutas, y controlarán carnes además de frutas