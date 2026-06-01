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Judiciales

Causa Global Market: ¿fuero local o federal?, impugnan la resolución del primer juez y un tribunal superior la revisará

El juez de Garantías Javier Figuerola se declaró incompetente y pasó la causa al fuero federal tras el pedido de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Esta resolución no fue del agrado por parte de algunos querellantes y decidieron impugnarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los dos sospechados en la causa Global Market.

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Semanas atrás, el Ministerio Público Fiscal, a través de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, consideró que los delitos investigados excedían la competencia ordinaria (provincial) por las características de la maniobra, que apuntan a delitos económicos complejos como la intermediación financiera no autorizada. Ante este pedido, el juez de Garantías Javier Figuerola avaló la postura fiscal, se declaró incompetente y ordenó la remisión del expediente a la Justicia Federal.

Sin embargo, esta decisión generó un fuerte contrapunto estratégico entre las partes acusadoras. La gran novedad es que dos de los abogados querellantes, quienes representan a un sector de los damnificados, impugnaron formalmente la resolución de Figuerola.

Para estos letrados, el pase a la órbita federal no es el camino adecuado. Consideran que el núcleo del accionar delictivo de Global Market en San Juan encuadra perfectamente en la figura de estafas reiteradas, un delito de competencia ordinaria. En el fondo, el temor que suele sobrevolar en las querellas ante estos cambios de fuero es que los tiempos procesales se dilaten en la Justicia Federal, alejando a las víctimas de la posibilidad de recuperar su capital de forma rápida y efectiva.

Con la queja formalizada por esta porción de la querella, el expediente ha quedado en un "limbo" jurisdiccional. La causa no puede avanzar ni en la provincia ni en la Justicia Federal hasta que este conflicto se resuelva definitivamente. El futuro inmediato de la causa está ahora en manos del Tribunal de Impugnación. Será el juez Daniel Guillén quien deberá desenredar esta maraña legal; expresaron fuentes judiciales.

En los próximos días se fijará una nueva audiencia donde el magistrado Guillén escuchará cara a cara los agravios de los querellantes disidentes, la postura de la UFI (que defiende el pase al fuero federal) y a las defensas de los imputados. Tras analizar las exposiciones, Guillén tendrá la última palabra para resolver dónde se investigará finalmente el caso Global Market: si el expediente hace las valijas rumbo a los tribunales federales, o si revoca el fallo de Figuerola y ordena que la causa siga su curso en el Sistema Acusatorio provincial.

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