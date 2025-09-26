Con una sorpresa, Rawson inauguró su Plaza de los Niños: mirá qué juegos tiene

En detalle, cómo quedó la Plaza de los Niños de Rawson, tras su renovación.

Este jueves por la noche, se vivió en Rawson la inauguración de las renovaciones realizadas en la Plaza de los Niños, ubicada en el corazón del barrio Güemes. El espacio fue transformado con distintas obras y una importante cantidad de juegos para los más pequeños. Además, el acto contó con una sorpresa, la colocación de una cápsula del tiempo como mensaje de unidad, identidad y futuro.

El acto fue encabezado por el intendente Carlos Munisaga, acompañado por su par de Ezeiza, Gastón Granados, el intendente mandato cumplido de San Martin, Cristian Andino, los diputados, Sonia Ferreyra y Franco Aranda, concejales, autoridades municipales y vecinos.

image

La jornada comenzó con el tradicional corte de cintas y el descubrimiento de la placa recordatoria y uno de los momentos más simbólicos fue la colocación de la cápsula del tiempo, iniciativa propuesta por los vecinos de los barrios Güemes y Hualilán, con objetos, cartas y recuerdos que serán abiertos en el año 2075. “Es un mensaje a las futuras generaciones, un legado que habla de la vida en comunidad, de nuestra historia y de nuestros sueños compartidos”, destacó el intendente Munisaga.

image

Durante su discurso, Carlos Munisaga remarcó: “La verdad que a uno se le desborda la emoción cuando ve que el trabajo y el empeño que ponemos todos los días dan resultados que generan felicidad en nuestras familias, en nuestros niños. Este espacio no es solo para el barrio, sino para todo Rawson. Es un símbolo de transformación y de lo que podemos lograr si trabajamos unidos. Cuando unimos las voces, cuando la voluntad individual se transforma en voluntad popular, estamos construyendo algo más grande. Y ese mensaje, esa voz colectiva, es la que transforma, es la que deja huella. Esta plaza es ejemplo de eso. Sigamos soñando juntos, sigamos construyendo con esperanza”.

Miguel Costa, en representación de la Unión Vecinal, expresó con emoción: “Hoy es un día especial para nuestra comunidad. Señor intendente, sabemos que gobernar no es fácil, pero hemos sentido su acompañamiento. Esta plaza es más que una obra, es un testimonio del trabajo conjunto y del compromiso por el bienestar de nuestras familias. A partir de ahora es tarea de todos cuidar este espacio que tanto nos orgullece”.

image

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Facundo Cosma, destacó el valor humano y local detrás de cada mejora: “Esta no es una plaza más. Hasta hace poco esto era un baldío. Y hoy, gracias al empuje de todos, lo transformamos. El césped es de nuestro Médano de Oro, la mano de obra es 100% rawsina, el piso de caucho reciclado también. Esto es lo que significa la obra pública para nuestro gobierno: trabajo, dignidad y futuro. Rawson me salvó la vida y mientras esté la confianza puesta en mí, voy a seguir trabajando todos los días por un Rawson más limpio, más iluminado y más moderno”.

Las obras y juegos en la renovada Plaza de los Niños

El espacio verde fue totalmente renovado con una mirada integral priorizando el juego, la recreación, la accesibilidad y el encuentro comunitario.

image

Las obras incluyeron:

* Construcción de un playón polideportivo y cancha de fútbol tenis y vóley.

image

* Construcción de una pista de skate moderna y segura.

* Reemplazo completo de la gruta religiosa y su entorno.

* Instalación de pérgolas para usos múltiples y sombra.

image

* Restitución del mobiliario urbano: nuevos bancos, basureros, mesas, sillas y barandas.

* 500 m² de veredines nuevos, junto con reparación de cordones y rampas de accesibilidad.

* Instalación de juegos infantiles de vanguardia, así como un sector de calistenia para el entrenamiento físico.

image

* Nuevas torres de iluminación LED de 150 watts, con puesta en valor del circuito eléctrico completo.

* Reforestación del espacio con nueva vegetación, junto con mejoras en el parquizado general.

* Pintura general de la plaza, murales y carteles nomencladores nuevos.

image

* Erradicación de árboles secos y peligrosos.

Todo fue realizado con fondos municipales, materiales de origen local y mano de obra 100% rawsina, destacaron desde el municipio.