Un antiguo baldío fue convertido en una plaza en San Juan

Un antiguo baldío de Rivadavia fue refuncionalizado para la creación de la Plaza Khalil Gibran.

Después de diversas obras de reacondicionamiento, un histórico baldío de Rivadavia se transformó en plaza y punto de encuentro para los vecinos del barrio Jardín del Oeste. Fue durante la noche de este miércoles, que las autoridades inauguraron la Plaza Khalil Gibran, con el espacio recuperado con juegos, veredas, luminarias y áreas de recreación, en el marco del plan de obras barriales.

El acto fue encabezado por el intendente Sergio Miodowsky, quien destacó la importancia de transformar sectores que antes estaban olvidados en lugares de encuentro para las familias.

Durante la ceremonia, Miodowsky resaltó el valor de esta obra para la comunidad: “Siempre hay cosas por hacer, siempre hay necesidades, pero lo importante es ver que estos lugares se transforman. Lo que antes era un baldío o un espacio en abandono, hoy es una plaza con niños jugando, familias tomando mate y vecinos disfrutando de un espacio que les pertenece. Eso es lo que nos llena de orgullo”.

El intendente subrayó que este tipo de proyectos son posibles gracias al esfuerzo conjunto del municipio y el compromiso de su personal.

“Quiero felicitar a los trabajadores municipales porque demuestran la capacidad de concretar obras que, si las hiciéramos con empresas privadas, serían muy difíciles de sostener. Ellos ponen lo mejor de sí todos los días, y eso se refleja en cada plaza, en cada espacio recuperado”, señaló. Además, hizo referencia a la metodología de gestión que ha caracterizado a su administración:

“Optimizar los recursos, agudizar el ingenio y administrar prioridades. Esa es la forma en que podemos llevar adelante pequeñas grandes obras, cumpliendo con la palabra empeñada y siempre cerca de los vecinos, que son quienes nos han dado la oportunidad de estar en este lugar que tanto amamos”.

La plaza lleva el nombre del poeta y filósofo libanés Khalil Gibran, elegido por los propios vecinos, quienes también participaron activamente en el diseño y en la propuesta de los elementos que hoy forman parte del espacio.

Miodowsky reafirmó su compromiso con la planificación a largo plazo: “Yo prometo poco, pero lo que prometo lo cumplo. Estamos trabajando para que este barrio y toda Rivadavia sigan creciendo con más obras, con más infraestructura y con más espacios de calidad para la gente”.

La inauguración de la Plaza Khalil Gibran se enmarca en una gestión que ya suma 25 obras desde el inicio del mandato y que mantiene un ritmo constante de mejoras en distintas zonas del departamento.