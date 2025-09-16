martes 16 de septiembre 2025

Las fotos

Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Este viernes 19 de septiembre, el Salón Cultural Tamberías será escenario de la elección de la Reina del Adulto Mayor 2025 en Calingasta. Con siete candidatas en competencia, la jornada incluirá espectáculos artísticos, feria de producciones y la presentación especial de la escuela de samba “Samba Barreal”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-16 at 9.43.43 PM (1)

Calingasta se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas: la elección de la Reina del Adulto Mayor 2025. El evento se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre, a las 19 horas, en el Salón Cultural Tamberías, con entrada libre y gratuita.

La fiesta no solo estará marcada por la presentación de las siete candidatas que buscarán la corona, sino también por una variada propuesta artística. Habrá actuaciones de los centros de adultos Adulmay y Raíces Vivas, además de la energía de la escuela de samba “Samba Barreal”, que aportará ritmo y color a la velada.

Asimismo, los distintos centros de adultos mayores del departamento compartirán sus creaciones y productos, en una feria que pondrá en valor el talento y la dedicación de quienes forman parte de estas instituciones.

Las candidatas

Las siete mujeres que aspiran a convertirse en Reina del Adulto Mayor Calingasta 2025 representan con orgullo a sus comunidades. Ellas son:

Candidata 1: Estela Beatriz Alvarez, 67 años.

Localidad: Villa Calingasta.

image

Candidata 2: Rosa Sanchez, 70 años.

Localidad: Barreal.

image

Candidata 3: Aida America Sarmiento, 72 años.

Localidad: Barreal.

image

Candidata 4: Pilar Alcaide, 76 años.

Localidad: Barreal.

image

Candidata 5: Rosa Isabel Carbajal, 70 años.

Localidad: Tamberías

image

Candidata 6: Gladys Cristina Maya.

Localidad: Barreal.

image

Candidata 7: Luisa Araya, 71 años.

Localidad: Sorocayense.

image
