Estas son las candidatas a Reina del Adulto Mayor de Calingasta

Calingasta se prepara para vivir una de sus celebraciones más esperadas: la elección de la Reina del Adulto Mayor 2025. El evento se llevará a cabo este viernes 19 de septiembre, a las 19 horas, en el Salón Cultural Tamberías, con entrada libre y gratuita.
La fiesta no solo estará marcada por la presentación de las siete candidatas que buscarán la corona, sino también por una variada propuesta artística. Habrá actuaciones de los centros de adultos Adulmay y Raíces Vivas, además de la energía de la escuela de samba “Samba Barreal”, que aportará ritmo y color a la velada.
Asimismo, los distintos centros de adultos mayores del departamento compartirán sus creaciones y productos, en una feria que pondrá en valor el talento y la dedicación de quienes forman parte de estas instituciones.
Las candidatas
Las siete mujeres que aspiran a convertirse en Reina del Adulto Mayor Calingasta 2025 representan con orgullo a sus comunidades. Ellas son:
Candidata 1: Estela Beatriz Alvarez, 67 años.
Localidad: Villa Calingasta.
Candidata 2: Rosa Sanchez, 70 años.
Localidad: Barreal.
Candidata 3: Aida America Sarmiento, 72 años.
Localidad: Barreal.
Candidata 4: Pilar Alcaide, 76 años.
Localidad: Barreal.
Candidata 5: Rosa Isabel Carbajal, 70 años.
Localidad: Tamberías
Candidata 6: Gladys Cristina Maya.
Localidad: Barreal.
Candidata 7: Luisa Araya, 71 años.
Localidad: Sorocayense.