San Martín se llenó de música y danza con el Encuentro Provincial del IDAF

Bailarines de diferentes puntos de San Juan dijeron presente en este encuentro celebrado en San Martín.

El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá de San Martín se convirtió en escenario de una verdadera fiesta con la realización del E ncuentro Provincial del Instituto de Arte Folklórico (IDAF).

Cerca de 200 bailarines provenientes de distintos departamentos de la provincia participaron de esta jornada que tuvo a la danza, la música y la tradición como protagonistas. Familias, artistas y vecinos compartieron una experiencia marcada por el orgullo cultural y el valor de nuestras raíces.

La intendente Analía Becerra acompañó el evento, destacando el compromiso de las academias y escuelas de danza que trabajan día a día para mantener viva la identidad de San Juan.

Este encuentro no solo permitió mostrar el talento de los bailarines, sino que también fortaleció los lazos comunitarios y reafirmó la importancia de preservar y difundir el patrimonio cultural.

FUENTE: Prensa de San Martín