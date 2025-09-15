lunes 15 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cultura y familia

San Martín se llenó de música y danza con el Encuentro Provincial del IDAF

Alrededor de 200 bailarines de distintos puntos de la Provincia disfrutaron de una jornada a puro baile en el Complejo Turístico Ceferino Namuncurá de San Martín

Por Mario Godoy
Bailarines de diferentes puntos de San Juan dijeron presente en este encuentro celebrado en San Martín.

Bailarines de diferentes puntos de San Juan dijeron presente en este encuentro celebrado en San Martín.

El Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá de San Martín se convirtió en escenario de una verdadera fiesta con la realización del Encuentro Provincial del Instituto de Arte Folklórico (IDAF).

Lee además
Imagen ilustrativa.
Fiesta departamental

San Martín organiza la Carrera 6K en el marco del Mes Aniversario
secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en san martin
Allanamiento

Secuestraron armas de fuego en un operativo judicial en San Martín
image

Cerca de 200 bailarines provenientes de distintos departamentos de la provincia participaron de esta jornada que tuvo a la danza, la música y la tradición como protagonistas. Familias, artistas y vecinos compartieron una experiencia marcada por el orgullo cultural y el valor de nuestras raíces.

image

La intendente Analía Becerra acompañó el evento, destacando el compromiso de las academias y escuelas de danza que trabajan día a día para mantener viva la identidad de San Juan.

Este encuentro no solo permitió mostrar el talento de los bailarines, sino que también fortaleció los lazos comunitarios y reafirmó la importancia de preservar y difundir el patrimonio cultural.

FUENTE: Prensa de San Martín

Temas
Seguí leyendo

Un vecino frustró un robo y ayudó a detener al ladrón en San Ceferino

¿Tenés aparatos electrónicos viejos? Rawson los recibe y regala árboles: conocé la propuesta

Nuevos árboles, veredas, luces y parquización en un sector clave del Oeste de Capital

Capital y una gran apuesta que se nota: se completó la modernización del alumbrado público 100% led

Rawson celebró sus 83 años con memoria, arte y un profundo sentido de comunidad

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil
Artistas en escena

El policía y la maestra que se convirtieron en los primeros Campeones Provinciales de Zamba en Valle Fértil

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan
Pronóstico

¡Prepará el paraguas!: estos son los días de la semana que lloverán en San Juan

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile
Investigación

Quién era Gabriel, el joven sanjuanino asesinado en Chile

Asesinaron a un sanjuanino en Chile tras protagonizar una pelea
Terrible

Asesinaron a un sanjuanino en Chile tras protagonizar una pelea

Te Puede Interesar

La condenada en la causa Garder zafó de otra causa penal y se comprometió a pagarle a la víctima $500.000
Judiciales

La condenada en la causa Garder zafó de otra causa penal y se comprometió a pagarle a la víctima $500.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Penal de Chimbas.
Ola de alertas

En San Juan, la última amenaza de bomba fue en la cárcel: cómo se hizo el operativo con los presos

Un sector de comerciantes prepara un bonus track para los clientes que compren en comercios de Capital. 
Novedad

La sorpresa que preparan los Comerciantes Unidos para los que compren en Capital

 Ron Hochstein, nuevo CEO del proyecto Vicuña (Josemaría y Filo del Sol) en San Juan. (Foto: Mineria y Desarrollo). 
Megaproyecto de cobre

El proyecto sanjuanino Vicuña ya tiene CEO y completa la escala de jefes

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia
Tragedia

Quién era el joven motociclista que murió tras el choque con una camioneta en Rivadavia