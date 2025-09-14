Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

Un escándalo es lo que ocurrió en una comisaría de Jujuy. Dos agentes mujeres de la policía se pelearon en el interior de la seccional y el motivo fue un superior, uno de los oficiales a cargo del lugar.

Según trascendió, una de las mujeres policías, que no cumplía funciones en esa dependencia, ingresó a la comisaría y discutió con otra agente que presta servicio en Rodeíto. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes, en pleno horario de trabajo.

La situación se habría originado porque ambas mantenían un vínculo sentimental con el mismo oficial, quien además tendría pareja estable fuera de la fuerza. La escena dejó en evidencia un grave episodio de indisciplina interna dentro de la institución.

Sanciones y antecedentes recientes

Según informó Jujuy al momento, Tras el escándalo, los tres policías involucrados fueron sumariados y habrían sido trasladados a otros destacamentos mientras se resuelve la situación administrativa. La investigación quedó bajo un fuerte hermetismo, aunque se confirmó que la Unidad Regional Nº 2 ya intervino en el caso.

Este hecho se suma a otro episodio ocurrido recientemente en la Seccional Nº 26, también en San Pedro, donde dos agentes fueron sorprendidos en ropa interior dentro de la dependencia. Allí, la pareja del oficial terminó golpeada y radicó una denuncia penal que derivó en imputaciones.

Fuente: TN