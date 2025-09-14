domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escándalo 

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

El violento hecho ocurrió en los últimos días. Ambas fueron sumariadas y trasladas a otras dependencias policiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un escándalo es lo que ocurrió en una comisaría de Jujuy. Dos agentes mujeres de la policía se pelearon en el interior de la seccional y el motivo fue un superior, uno de los oficiales a cargo del lugar.

Lee además
pantera, el programa creado por una sanjuanina para potenciar la sensualidad de las mujeres sin importar la edad
Interesante propuesta

Pantera, el programa creado por una sanjuanina para potenciar la sensualidad de las mujeres sin importar la edad
el ejercicio intenso que ayuda a prevenir enfermedades oculares en adultos mayores
Consejos

El ejercicio intenso que ayuda a prevenir enfermedades oculares en adultos mayores

La pelea dentro de la comisaría

Según trascendió, una de las mujeres policías, que no cumplía funciones en esa dependencia, ingresó a la comisaría y discutió con otra agente que presta servicio en Rodeíto. La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes, en pleno horario de trabajo.

La situación se habría originado porque ambas mantenían un vínculo sentimental con el mismo oficial, quien además tendría pareja estable fuera de la fuerza. La escena dejó en evidencia un grave episodio de indisciplina interna dentro de la institución.

Sanciones y antecedentes recientes

Según informó Jujuy al momento, Tras el escándalo, los tres policías involucrados fueron sumariados y habrían sido trasladados a otros destacamentos mientras se resuelve la situación administrativa. La investigación quedó bajo un fuerte hermetismo, aunque se confirmó que la Unidad Regional Nº 2 ya intervino en el caso.

Este hecho se suma a otro episodio ocurrido recientemente en la Seccional Nº 26, también en San Pedro, donde dos agentes fueron sorprendidos en ropa interior dentro de la dependencia. Allí, la pareja del oficial terminó golpeada y radicó una denuncia penal que derivó en imputaciones.

Fuente: TN

Temas
Seguí leyendo

Migraña o dolor de cabeza: las diferencias clave y por qué la automedicación puede empeorar el cuadro

Los 10 hábitos que conviene evitar para no acumular grasa abdominal

Alberto Fernández reapareció en redes y presentó a su nuevo perro con nombre rockero

Caputo habló de la apertura de sobres para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales: ¿afectará a San Juan?

El mensaje de los gobernadores de Provincias Unidas a Javier Milei en Río Cuarto, tras el veto a la ley de ATN

Eduardo Feinmann estalló al aire por una foto de Katy Perry con Cristina Kirchner que era fake y los memes se descontrolaron

Murió a los 75 años María Elena Usonis, madre de Axel Blumberg

ANMAT inhibió un laboratorio por "deficiencias críticas" y ordenó el retiro del mercado de un medicamento

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico
Imágenes del accidente

Thiago Medina lucha por su vida tras el accidente en moto: qué dice el último parte médico

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado
No para de delinquir

Lo liberaron hace días por amenazas y volvió a caer: lo acusan de apuñalar a un vecino y dejarlo en grave estado

Baja la temperatura en San Juan
Precaución y pronóstico

El viento desató incendios en dos departamentos de San Juan: ¿cómo estará el tiempo este domingo?

Te Puede Interesar

La chica gym que desafía la fuerza.
Sí se puede

Lucía, la chica gym que desafía la fuerza de los fierros con una panza de 6 meses

Por Antonella Letizia
La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones
Solicitud

La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani
La Rosca

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani

Virginia, con lentes oscuros, la gran organizadora de la foto.
Siempre presente

El nuevo rol del "alma" de la campaña ambiental del Central, y la "vara muy alta" que le dejó a su sucesora