El mensaje de los gobernadores de Provincias Unidas a Javier Milei en Río Cuarto, tras el veto a la ley de ATN

“Estoy cansado de irme a Buenos Aires, al Gobierno, y que me atiendan funcionarios de tercera línea”, comenzó Gustavo Valdés , primer mandatario de Corrientes , su discurso en la exposición rural de Río Cuarto , Córdoba . Su crítica fue respaldada por el resto de los gobernadores que integran Provincias Unidas , que este mediodía volvieron a mostrarse juntos, con algunas ausencias, en medio de las tensiones con la Casa Rosada tras el veto a la ley de reparto de los fondos de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y el llamado al diálogo del Ejecutivo Nacional.

El gobernador correntino fue el último en sumarse a la alianza, tras un fallido acuerdo electoral con La Libertad Avanza en la última elección de su provincia, donde terminó imponiéndose ampliamente su espacio y el oficialismo nacional quedó relegado a un cuarto puesto. Su malestar con la Casa Rosada se reflejó en el discurso que brindó, en el que reprochó la falta de escucha y de resolución de los problemas que en los últimos meses trasladó a los funcionarios nacionales.

Además de cuestionar ser atendido por “funcionarios de tercera línea”, denunció que no le “prestan atención” cuando viaja a Buenos Aires para exponer las problemáticas de Corrientes. “No es suficiente que Corrientes vaya sola a Buenos Aires, tenemos que juntar las provincias para que nos escuchen. Es el primer grito para dejar de ser sólo ‘el interior’ y ser parte plena de la República Argentina”, agregó.

“No nos llamamos un ATN”, respondió Valdés consultado por el llamado al diálogo con el Gobierno. En ese sentido, adelantó que las provincias pondrán sus equipos técnicos a disposición para llegar a un acuerdo y, en caso de haber avances, conversarán. “Pero si quieren una foto está la del 9 Julio en Tucumán. No vamos a posar a una foto por motivos electorales”, agregó.

Martín Llaryora, el anfitrión del evento, sumó otro reclamo: “No nos podemos acostumbrar a que nos vayan bajando de a poco las retenciones. Hay que eliminar las retenciones para defender el empleo del interior del país”. Además, aclaró que están abiertos al diálogo con el gobierno nacional, pero que al mismo tiempo están construyendo “un proyecto distinto, nuevo y con sensatez”.

En esa misma línea, Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, llamó a apoyar el “proyecto político que preserve lo que se hizo bien y cuide el futuro del campo, la producción, el petróleo, el litio y el gas”. El dirigente radical fue uno de los primeros en reclamar que fuera el propio Presidente quien los convocara, pero también envió un mensaje con miras a la próxima elección: “No tenemos que volver atrás para que no se envalentone el kirchnerismo”.

Los referentes de Provincias Unidas también cuestionaron la gestión libertaria por los vetos a la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica que afecta al Hospital Garrahan. “Es una concepción poco sensible para con tantos sectores vulnerables. Nosotros en nuestras provincias tenemos equilibrio fiscal pero con la gente trabajando con sensibilidad y atendiendo la cantidad de problemáticas”, expresó Carlos Sadir, mandatario de Jujuy.

Además, Sadir adelantó que van a “trabajar para sostener la ley (de los ATN) y hacer caer el veto. Nosotros, todos los que estamos acá, ya votamos a favor de que esta ley salga”.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, envió un mensaje a sus pares reunidos en Córdoba y confirmó que en los próximos días el bloque de mandatarios visitará la provincia patagónica. “Celebro que alcemos la voz en defensa del campo, la producción, la energía y todo ese trabajo que generamos. Estamos discutiendo lo importante: una agenda de desarrollo que es lo que representa Provincias Unidas. Los espero en los próximos días en Chubut junto a todos los gobernadores”, expresó.

El acto generó expectativa por la tensión que los mandatarios provinciales mantienen con la Casa Rosada tras la convocatoria pública que se hizo para retomar el diálogo, que en la mayoría de los casos no se concretó y que despertó sospechas por su vínculo temporal con la derrota electoral bonaerense. Además, se designó a Lisandro Catalán como interlocutor, pero no convocó a ninguno de los dirigentes.

image

Anoche se sumó otro punto de conflicto que incrementó la tensión entre los mandatarios provinciales y el Gobierno: Milei confirmó el veto a la ley de distribución de los Aportes del Tesoro de la Nación, que había sido sancionada por el Congreso y establecía el reparto de esos fondos entre las provincias.

Los ATN están conformados por fondos que se retienen antes de la distribución de la coparticipación federal de impuestos. Son administrados por el Poder Ejecutivo para atender emergencias o situaciones extraordinarias en las provincias. Los gobernadores ya habían planteado que el Gobierno nacional retiene los fondos de manera indebida, por lo que reclamaron una ley que establezca pautas obligatorias para su distribución.

Fuente: Infobae