viernes 12 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Información útil

ANSES septiembre 2025: están disponibles los créditos de hasta $3 millones para AUH y jubilados

Desde este mes, un grupo de beneficiarios de ANSES pueden acceder a préstamos millonarios con cuotas fijas y acreditación rápida. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES septiembre 2025: están disponibles los créditos de hasta $3 millones para AUH y jubilados

ANSES septiembre 2025: están disponibles los créditos de hasta $3 millones para AUH y jubilados

Septiembre llegó con novedades importantes para millones de argentinos que dependen de la ANSES ( Administración Nacional de la Seguridad Social) . Además de los aumentos por movilidad y el calendario de pagos, se activaron nuevas líneas de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH en dos de los bancos públicos más grandes: Banco Nación y Banco Provincia.

Lee además
ANSES
Cronograma de pagos

El nuevo bono de ANSES: quiénes lo podran cobrar
anses anuncio aumento y una nueva ayuda economica: a quienes les corresponde
Atención

ANSES anunció aumento y una nueva ayuda económica: a quiénes les corresponde

Estos préstamos, que alcanzan montos de hasta $3.000.000, ya están disponibles con plazos de devolución de hasta 72 meses, cuotas fijas y acreditación rápida en la misma cuenta donde se perciben los haberes.

Créditos ANSES: quiénes pueden acceder

Los nuevos créditos de septiembre 2025 están destinados a:

-Jubilados y pensionados.

-Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

-Titulares de SUAF (Asignaciones Familiares).

De esta manera, la medida abarca a un universo amplio de beneficiarios que podrán usar el dinero tanto para cubrir gastos cotidianos como para proyectos personales.

Créditos de hasta $3.000.000: Nación vs. Provincia

Las principales diferencias están en los montos máximos disponibles:

-Banco Nación: hasta $3.000.000.

-Banco Provincia: hasta $2.500.000.

En ambos casos, los plazos van de 12 a 72 meses, lo que permite elegir una cuota acorde al presupuesto familiar. La acreditación se realiza en 24 a 48 horas hábiles, mucho más rápido que en otras líneas de préstamos tradicionales.

Cómo usar el simulador online de los créditos ANSES

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia habilitaron en sus webs y aplicaciones móviles un simulador online para calcular la cuota antes de pedir el préstamo.

El paso a paso es sencillo:

-Ingresar el monto deseado o la cuota aproximada que se quiere pagar.

-Seleccionar el plazo de devolución (12 a 72 meses).

-El sistema muestra la cuota estimada, la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA).

-Esto permite evaluar con claridad si el préstamo se ajusta a la economía de cada familia antes de confirmar la operación.

-Ejemplo: cuánto se paga por un crédito de $1.000.000

-Uno de los cálculos más buscados es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses:

* En el Banco Provincia, la cuota estimada es de $66.508,24 mensuales con valor fijo.

* En el Banco Nación, los montos son similares, aunque la tasa aplicada puede variar.

Por eso, se recomienda siempre usar el simulador online y comparar opciones antes de tomar el crédito.

Leé más: Descuentos ANSES en supermercados: quiénes acceden, cómo funciona y qué locales están adheridos

Paso a paso: cómo pedir un crédito ANSES

En Banco Provincia

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos”.

Ingresar al simulador online.

Indicar el monto y el plazo deseado.

Confirmar la operación.

En Banco Nación

Entrar a la app o home banking del banco.

Ir a la sección “Créditos”.

Simular la operación.

Enviar la solicitud.

Recibir la acreditación en la cuenta en un plazo de hasta 48 horas.

Créditos ANSES septiembre 2025: una oportunidad para jubilados y AUH

Con esta nueva línea de financiamiento, ANSES septiembre 2025 ofrece a jubilados, pensionados, AUH y SUAF la posibilidad de acceder a montos millonarios con cuotas fijas y aprobación rápida.

La clave está en comparar Nación y Provincia, usar el simulador y elegir el plan que mejor se adapte al bolsillo familiar.

Temas
Seguí leyendo

ANSES oficializó el aumento y el bono para jubilados y pensionados: cuánto cobrarán

Mirá que ciudad contempla multas de hasta 8 millones de pesos por maltrato animal

El truco infalible para ahuyentar insectos de tu jardín

Tragedia en Córdoba: hallaron muertos a un padre y su hijo de 3 años en el Dique El Cajón

Dieron a conocer un impactante detalle sobre la alumna atrincherada en una escuela de Mendoza

Nació un 14 de febrero y se iba a llamar Valentín: los 5 datos curiosos que no sabías de Domingo Faustino Sarmiento

El edificio Libertad de la Armada en Retiro ardió en llamas y una ambulancia volcó llegando al lugar

Cómo limpiar acero inoxidable sin rayarlo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
mira que ciudad contempla multas de hasta 8 millones de pesos por maltrato animal
Ordenanza

Mirá que ciudad contempla multas de hasta 8 millones de pesos por maltrato animal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El auto que encontraron del remisero.
Deceso

El hombre hallado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria
Grave

Un policía sanjuanino discutió con un delivery y le disparó con su arma reglamentaria

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma
Investigación

Allanaron un reconocido restobar de Rawson tras una denuncia y en el interior encontraron droga y un arma

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba
Importante

Encontraron al ingeniero sanjuanino que era intensamente buscado: dónde estaba

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió
Impactante

El relato del sanjuanino que descubrió al ingeniero desaparecido y la reacción que lo sorprendió

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Una mujer fue golpeada y arrastrada por dos motochorros en una parada de colectivo en Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan
10 cosas que no sabías sobre Carina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Carina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades

El accidente tras el cual la joven quedó internada, mientras su novio falleció.
En San Juan

Piden donantes de la sangre menos común para la novia del motociclista que murió al chocar con un patrullero

Paula Pareto llega a San Juan para ser parte del 2° Congreso de Deporte Inclusivo
Visita de lujo

Paula Pareto llega a San Juan para ser parte del 2° Congreso de Deporte Inclusivo

La nueva ley integral de Transporte incluye la posibilidad de transportar mascotas en los colectivos en San Juan.
Normativa

Avanza la reforma integral del transporte en San Juan, que incluye la posibididad de llevar mascotas