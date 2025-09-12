ANSES septiembre 2025: están disponibles los créditos de hasta $3 millones para AUH y jubilados

Septiembre llegó con novedades importantes para millones de argentinos que dependen de la ANSES ( Administración Nacional de la Seguridad Social ) . Además de los aumentos por movilidad y el calendario de pagos, se activaron nuevas líneas de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH en dos de los bancos públicos más grandes: Banco Nación y Banco Provincia.

Estos préstamos, que alcanzan montos de hasta $3.000.000, ya están disponibles con plazos de devolución de hasta 72 meses, cuotas fijas y acreditación rápida en la misma cuenta donde se perciben los haberes.

Créditos ANSES: quiénes pueden acceder

Los nuevos créditos de septiembre 2025 están destinados a:

-Jubilados y pensionados.

-Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

-Titulares de SUAF (Asignaciones Familiares).

De esta manera, la medida abarca a un universo amplio de beneficiarios que podrán usar el dinero tanto para cubrir gastos cotidianos como para proyectos personales.

Créditos de hasta $3.000.000: Nación vs. Provincia

Las principales diferencias están en los montos máximos disponibles:

-Banco Nación: hasta $3.000.000.

-Banco Provincia: hasta $2.500.000.

En ambos casos, los plazos van de 12 a 72 meses, lo que permite elegir una cuota acorde al presupuesto familiar. La acreditación se realiza en 24 a 48 horas hábiles, mucho más rápido que en otras líneas de préstamos tradicionales.

Cómo usar el simulador online de los créditos ANSES

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia habilitaron en sus webs y aplicaciones móviles un simulador online para calcular la cuota antes de pedir el préstamo.

El paso a paso es sencillo:

-Ingresar el monto deseado o la cuota aproximada que se quiere pagar.

-Seleccionar el plazo de devolución (12 a 72 meses).

-El sistema muestra la cuota estimada, la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA).

-Esto permite evaluar con claridad si el préstamo se ajusta a la economía de cada familia antes de confirmar la operación.

-Ejemplo: cuánto se paga por un crédito de $1.000.000

-Uno de los cálculos más buscados es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses:

* En el Banco Provincia, la cuota estimada es de $66.508,24 mensuales con valor fijo.

* En el Banco Nación, los montos son similares, aunque la tasa aplicada puede variar.

Por eso, se recomienda siempre usar el simulador online y comparar opciones antes de tomar el crédito.

Paso a paso: cómo pedir un crédito ANSES

En Banco Provincia

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos”.

Ingresar al simulador online.

Indicar el monto y el plazo deseado.

Confirmar la operación.

En Banco Nación

Entrar a la app o home banking del banco.

Ir a la sección “Créditos”.

Simular la operación.

Enviar la solicitud.

Recibir la acreditación en la cuenta en un plazo de hasta 48 horas.

Créditos ANSES septiembre 2025: una oportunidad para jubilados y AUH

Con esta nueva línea de financiamiento, ANSES septiembre 2025 ofrece a jubilados, pensionados, AUH y SUAF la posibilidad de acceder a montos millonarios con cuotas fijas y aprobación rápida.

La clave está en comparar Nación y Provincia, usar el simulador y elegir el plan que mejor se adapte al bolsillo familiar.