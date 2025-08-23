sábado 23 de agosto 2025

Importante

Descuentos ANSES en supermercados: quiénes acceden, cómo funciona y qué locales están adheridos

Desde el Gobierno Nacional dieron a conocer un nuevo beneficio para los que cobren una asignación de la ANSES. Todos los detalles.

Por Gabriel Agüero
image

El Gobierno Nacional relanzó el programa “Beneficios ANSES”, que permite a jubilados, pensionados y otros titulares de prestaciones sociales acceder a descuentos en supermercados y comercios de todo el país. Se trata de un esquema que ya funcionó en gestiones anteriores y que ahora vuelve a ponerse en marcha con el objetivo de aliviar el bolsillo en las compras cotidianas.

Beneficios ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio alcanza a un amplio grupo de personas que cobran sus haberes a través de Anses. Están incluidos los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). También forman parte del universo alcanzado las mujeres que perciben la Asignación por Embarazo (AUE), quienes reciben la prestación por desempleo y los titulares de las becas Progresar.

No es necesario inscribirse ni realizar gestiones adicionales: el programa se activa de manera automática para todos los beneficiarios, siempre que las compras se hagan con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran las prestaciones.

Beneficios ANSES: cómo funciona

El mecanismo es sencillo. Cada vez que el beneficiario realiza una compra con esa tarjeta de débito en un comercio adherido, obtiene un descuento en la línea de caja o un reintegro que se acredita en la cuenta bancaria. La modalidad depende de cada cadena, pero en todos los casos el proceso es automático y no requiere trámites.

En el caso de los reintegros, el dinero se acredita en un plazo de hasta diez días hábiles. En general, el tope por operación es de $1.000, aunque esto puede variar según la cadena de supermercados.

image
ANSES

ANSES

En qué supermercados está el Beneficio ANSES

Algunas cadenas ya confirmaron su participación en el programa. En la mayoría de los casos, los descuentos rondan el 10% y se aplican en días específicos de la semana:

  • Carrefour: 10% de descuento de lunes a jueves, aplicado en la caja.
  • Coto: 10% de lunes a jueves en la caja. Además, un 15% todos los días para jubilados y pensionados presentando DNI.
  • Supermercados Día: 10% de reintegro los lunes y martes, con un tope de $1.000 por transacción. El dinero vuelve a la cuenta en hasta diez días hábiles.
  • VEA: 10% de lunes a jueves. Según la sucursal, puede ser reintegro o descuento en la caja.
  • La Anónima: 10% de lunes a jueves, aplicado en la caja.
  • Diarco: 10% de descuento los lunes, martes y miércoles, mediante reintegro en la cuenta.

Es importante señalar que algunas cadenas ya cuentan con sus propios programas de beneficios para adultos mayores, que pueden sumarse o incluso superar a los del programa oficial.

Cuáles comercios están adheridos a Beneficios ANSES y cómo verificarlo

Dado que la disponibilidad de promociones puede variar según la región, desde Anses recomiendan consultar la página web oficial para acceder al listado actualizado de comercios adheridos. Allí figuran tanto las cadenas de alcance nacional como los supermercados regionales o locales que participan del esquema.

Fuente: Infobae

