ANSES pagará un bono de $78.000 a cierto grupo de beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que quienes trabajan de manera informal y buscan mejorar su situación laboral pueden anotarse en el programa Volver al Trabajo. Este plan ofrece una oportunidad para capacitarse y acceder a mejores condiciones de empleo, mientras se recibe un respaldo económico mensual.

Durante agosto, la ayuda que otorga ANSES no sufrirá cambios respecto al mes anterior. Esto significa que todos los beneficiarios seguirán recibiendo un extra de $78.000 , tal como ocurrió en julio. Con esta iniciativa, ANSES busca impulsar la formalización del trabajo y brindar un alivio económico que les permita a los participantes enfocarse en su capacitación y búsqueda de oportunidades.

ANSES: requisitos para cobrar el bono de $78.000

Para consultar el estado del beneficio, se puede ingresar a la app Mi ANSES y en la sección Mis cobros verificar si aparece activo el programa Volver al Trabajo.

Otra opción es hacerlo a través del Portal Empleo, donde quienes estén registrados podrán consultar si tienen derecho al pago de alguno de los programas disponibles.

Es fundamental mantener actualizados los datos personales, contactos e historial laboral en el Portal Empleo. Además, es necesario:

Participar voluntariamente o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo en las prestaciones del programa.

Cumplir con las normas de cada prestación.

Entregar toda la documentación requerida relacionada con la participación.

Informar rápidamente cualquier situación que genere incompatibilidad.

Devolver cualquier pago indebido recibido.

Estas condiciones aseguran un correcto seguimiento y acceso a los beneficios que brinda ANSES para quienes buscan formalizar su trabajo y mejorar su situación laboral.

Las personas que no podrán cobrar el Volver al Trabajo

No podrán acceder quienes:

Sean prófugos de la justicia penal o correccional a nivel nacional, provincial o federal.

Estén registradas como empleadoras en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Reciban subsidios o prestaciones económicas no reintegrables para empleo o capacitación otorgadas por el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sean propietarias de más de un inmueble o posean vehículos, embarcaciones o aeronaves con menos de diez años de antigüedad.

Cobren jubilaciones, pensiones o prestaciones por desempleo.

Tengan un empleo formal registrado.

Sean trabajadores independientes registrados.

Hayan viajado al exterior.

FUENTE: Minuto1