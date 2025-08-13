miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ayuda al bolsillo

ANSES pagará un bono de $78.000 a cierto grupo de beneficiarios

En agosto, quienes cumplan con las condiciones establecidas por ANSES podrán acceder a un pago adicional que se sumará a sus haberes mensuales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES sigue asistiendo a los sectores más vulnerables.

ANSES sigue asistiendo a los sectores más vulnerables.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que quienes trabajan de manera informal y buscan mejorar su situación laboral pueden anotarse en el programa Volver al Trabajo. Este plan ofrece una oportunidad para capacitarse y acceder a mejores condiciones de empleo, mientras se recibe un respaldo económico mensual.

Lee además
ANSES brinda asistencia a millones de argentinos.
Ingreso importante

Gran noticia para la AUH: ANSES paga hasta $421.283 a un grupo de beneficiarios
auh, suaf y jubilados: como acceder a un credito si cobras por anses y cuanto podes pedir
Importante

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

Durante agosto, la ayuda que otorga ANSES no sufrirá cambios respecto al mes anterior. Esto significa que todos los beneficiarios seguirán recibiendo un extra de $78.000, tal como ocurrió en julio. Con esta iniciativa, ANSES busca impulsar la formalización del trabajo y brindar un alivio económico que les permita a los participantes enfocarse en su capacitación y búsqueda de oportunidades.

ANSES: requisitos para cobrar el bono de $78.000

Para consultar el estado del beneficio, se puede ingresar a la app Mi ANSES y en la sección Mis cobros verificar si aparece activo el programa Volver al Trabajo.

Otra opción es hacerlo a través del Portal Empleo, donde quienes estén registrados podrán consultar si tienen derecho al pago de alguno de los programas disponibles.

Es fundamental mantener actualizados los datos personales, contactos e historial laboral en el Portal Empleo. Además, es necesario:

  • Participar voluntariamente o por convocatoria de la Secretaría de Trabajo en las prestaciones del programa.
  • Cumplir con las normas de cada prestación.
  • Entregar toda la documentación requerida relacionada con la participación.
  • Informar rápidamente cualquier situación que genere incompatibilidad.
  • Devolver cualquier pago indebido recibido.

Estas condiciones aseguran un correcto seguimiento y acceso a los beneficios que brinda ANSES para quienes buscan formalizar su trabajo y mejorar su situación laboral.

Las personas que no podrán cobrar el Volver al Trabajo

No podrán acceder quienes:

  • Sean prófugos de la justicia penal o correccional a nivel nacional, provincial o federal.
  • Estén registradas como empleadoras en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Reciban subsidios o prestaciones económicas no reintegrables para empleo o capacitación otorgadas por el Estado nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Sean propietarias de más de un inmueble o posean vehículos, embarcaciones o aeronaves con menos de diez años de antigüedad.
  • Cobren jubilaciones, pensiones o prestaciones por desempleo.
  • Tengan un empleo formal registrado.
  • Sean trabajadores independientes registrados.
  • Hayan viajado al exterior.

FUENTE: Minuto1

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar 2025: qué hacer para cobrar el 100% del monto

Becas PROGRESAR de ANSES: no te quedes afuera, mirá cómo ingresar y cobrar el 100% del beneficio

ANSES: cuándo cobran jubilados, AUH, desempleo y todas las prestaciones

ANSES actualizó el pago de la AUH en agosto: cuánto se cobra y quiénes pueden acceder

Asignación familiar por hijo de ANSES: quiénes cobran el aumento, cuánto es y el calendario de pagos

ANSES abonará casi $400.000 a estas familias en agosto: de qué se trata

ANSES empieza agosto con una buena noticia para jubilados

ANSES y los pagos para jubilados y pensionados en agosto 2025: cuándo cobran, el bono y montos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El climatólogo Germán Poblete ofreció los detalles sobre el avance de la ola polar en San Juan.
Pronóstico

San Juan, entre nubes y clima templado: un miércoles ideal para estar al aire libre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas
Caso Márquez y Asociados

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli
UFI Delitos Informáticos

Video: así era la maniobra de la estafa millonaria de los exempleados de Un Rincón de Napoli

Te Puede Interesar

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante
Los detalles

Tragedia en Ruta 40: presurosos e insólitos pedidos de la defensa del asesino al volante

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con fondos provinciales, comienza la campaña para luchar contra la lobesia botrana o polilla de la vid.
Producción

Con fondos propios, San Juan trabajará en 39.000 ha con plantaciones de vid para luchar contra una plaga

EPRE y Naturgy, frente a frente: comenzó el debate por la tarifa eléctrica 2026-2031 en San Juan. 
Tarifa eléctrica en la mira

Comenzó el proceso para definir la tarifa de luz y las inversiones del próximo quinquenio en San Juan

La rápida intervención de los Bomberos Voluntarios de Jáchal evitó un desastre ambiental en el departamento.
Intervención

Un incendio generó alarma en Jáchal, pero el rápido accionar de Bomberos evitó un desastre

Detuvieron a una trabajadora del Hospital Rawson sospechada de realizar la amenaza de bomba.
Accidente

Rawson: un motociclista atropelló a una adolescente de 14 años y la dejó con graves lesiones