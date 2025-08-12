Gran noticia para la AUH: ANSES paga hasta $421.283 a un grupo de beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2025 las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un aumento en el monto mensual, además de dos sumas adicionales que se pagan en forma conjunta. Con estos extras, algunas familias podrán acceder a un pago total de hasta $421.283 en un solo mes.

Este aumento responde a la actualización del 1,6% que rige desde este mes para todas las prestaciones sociales que paga la ANSES , incluyendo jubilaciones , pensiones y asignaciones . El ajuste se realiza de manera mensual bajo la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Más información en anses.gob.ar.

Desde agosto, el valor total por cada hijo o hija es de $112.942. Sin embargo, ANSES retiene un 20% de esa suma hasta que el titular presente la Libreta de AUH, trámite obligatorio para acceder al monto acumulado. De esta forma, el pago mensual efectivo será de $90.953 por menor, hasta que se cumpla con esa presentación.

Además, los beneficiarios pueden complementar el ingreso con otros programas:

Tarjeta Alimentar: destinada a garantizar el acceso a una alimentación saludable. Está dirigida a quienes cobran AUH con hijos de hasta 17 años, AUH por discapacidad (sin límite de edad), embarazadas a partir del tercer mes con Asignación por Embarazo y madres de 7 o más hijos con Pensión No Contributiva. Los montos en agosto son:

destinada a garantizar el acceso a una alimentación saludable. Está dirigida a quienes cobran AUH con hijos de hasta 17 años, AUH por discapacidad (sin límite de edad), embarazadas a partir del tercer mes con Asignación por Embarazo y madres de 7 o más hijos con Pensión No Contributiva. Los montos en agosto son: $52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: apoyo para la compra de leche y alimentos esenciales durante la gestación y hasta los 3 años del niño o niña. El pago es automático y en agosto asciende a $42.162, acreditándose junto con la AUH.

¿Quiénes podrán cobrar hasta $421.283 este mes?

Con los valores actualizados, una familia con tres hijos que cobra AUH puede recibir $271.059 (AUH por tres hijos) más $108.062 (Tarjeta Alimentar por tres hijos), totalizando $379.121. Si uno de esos hijos es menor de tres años, se suma el Complemento Leche de $42.162, alcanzando un total de $421.283 en agosto.

Calendario de pagos de la AUH en agosto

DNI terminado en 0: viernes 8

DNI terminado en 1: lunes 11

DNI terminado en 2: martes 12

DNI terminado en 3: miércoles 13

DNI terminado en 4: jueves 14

DNI terminado en 5: viernes 15

DNI terminado en 6: lunes 18

DNI terminado en 7: martes 19

DNI terminado en 8: miércoles 20

DNI terminado en 9: jueves 21

