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Prestación

ANSES: de cuánto será la Asignación Universal por Hijo en mayo

Las nuevas cifras con cambios en el ingreso familiar, incluyen detalles sobre el monto retenido y la Tarjeta Alimentar

Por Redacción Tiempo de San Juan
El aumento de la AUH en mayo 2026 sitúa el monto en $141.311 por hijo, según la actualización del IPC informada por el Indec

El aumento de la AUH en mayo 2026 sitúa el monto en $141.311 por hijo, según la actualización del IPC informada por el Indec

Cada mes, la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) define el porcentaje de aumento que recibirán las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El mecanismo, establecido por el Decreto 274/2024, reemplazó el esquema trimestral anterior y fija ajustes mensuales con base en la inflación de dos meses antes.

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Con el IPC de marzo ya publicado, quedaron determinados los nuevos montos para mayo de 2026 con un ajuste del 3,4% —3,38% en su valor exacto—. A partir de ese porcentaje, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $141.285,31 por hijo, las jubilaciones mínimas treparán a $393.174,10 y otras prestaciones —embarazo, ayuda escolar, nacimiento, adopción— también verán actualizados sus valores el mes próximo.

De cuánto será la AUH en mayo 2026

En mayo de 2026, la AUH llegará a $141.285,31 por hijo. De ese monto, el beneficiario percibe $113.049 de forma directa, ya que el 20% restante queda retenido hasta fin de año y se libera con la presentación del certificado de escolaridad. Para el caso de hijos con discapacidad, la AUH ascenderá a $460.132.

El monto de la AUH es el resultado de una serie de ajustes que comenzaron en enero de 2024, cuando ANSES anunció un incremento nominal del 100% que llevó el valor de $20.661 a $41.322 por hijo. En marzo de ese año, con la última aplicación de la fórmula anterior, trepó a $52.553. Desde abril de 2024, con la entrada en vigencia del Decreto 274/2024, las prestaciones comenzaron a actualizarse mes a mes según la inflación.

En términos reales, el monto de la AUH registra una caída del 0,6% respecto de mayo del año anterior. Si se incorpora el complemento de la Tarjeta Alimentar —cuyo valor permanece fijo en $52.250 por hijo desde junio de 2024— la baja interanual trepa al 8,5%, según datos calculados. Con todo, el haber se ubica un 100,4% por encima en términos reales respecto de noviembre de 2023, último mes completo de la administración anterior. Al incluir el monto de la Tarjeta Alimentar en esa comparación, el incremento real es del 37,6%.

De cuánto serán las otras asignaciones en mayo 2026

El ajuste determinado alcanza al resto de las prestaciones universales. Los nuevos montos para mayo serán los siguientes:

  • Embarazo para Protección Social: $141.310
  • Ayuda Escolar Anual: $59.330
  • Nacimiento: $82.367
  • Adopción: $492.461
  • Cuidado de la Salud: desde $141.311

En cuánto quedó la jubilación mínima en mayo 2026

Las jubilaciones y pensiones recibirán el mismo ajuste sobre los haberes de abril. Con esa actualización, la jubilación mínima se ubicará en $393.174,10.

Si ANSES resuelve mantener el bono extraordinario de $70.000 que acompañó los pagos de meses anteriores —decisión que aún no fue confirmada de forma oficial—, el total percibido por los jubilados mínimos llegaría a $463.174,10.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% del haber mínimo, quedará en $314.539,28. Con el bono, el monto total sería de $384.539,28. Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzarán los $275.221,87 —o $345.221,87 con el bono— y la Pensión Madre de 7 Hijos se equipara a la jubilación mínima, por lo que su haber base será de $393.174,10.

Quiénes pueden recibir la AUH

La AUH es una prestación mensual que ANSES abona por cada hijo menor de 18 años cuyos progenitores estén desocupados, tengan empleos informales o se desempeñen en el servicio doméstico. Para hijos con discapacidad, el beneficio no tiene límite de edad.

Para consultar la fecha y el lugar de cobro, el titular debe ingresar a Mi ANSES con su CUIL y su Clave de la Seguridad Social.

FUENTE: Infobae

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