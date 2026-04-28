Miodowsky respaldó a Milei, habló de "Orrego 2027" y tiró un dardo al peronismo: "Parecieran ser la voz de Harvard"

Resolución Otro fallo a favor del Gobierno por la reforma laboral: apartaron a la Justicia del Trabajo de la causa

El intendente de Rivadavia , Sergio Miodowsky , dejó definiciones políticas y de gestión en su paso por el programa Paren las Rotativas , donde analizó el presente económico, defendió su modelo administrativo y opinó sin rodeos sobre el escenario político nacional y provincial.

En un contexto marcado por la caída de la coparticipación y la escasez de recursos, el jefe comunal reconoció las dificultades de gobernar, aunque destacó las medidas tomadas para sostener la actividad. “No es fácil gestionar en tiempos difíciles. El presupuesto de un municipio es como una frazada corta, no te alcanza para todo”, graficó.

En ese sentido, explicó que una de sus primeras decisiones fue reducir la planta política para generar ahorro y optimizar recursos. Además, remarcó las gestiones realizadas ante Nación que permitieron acceder a subsidios no reintegrables para la compra de maquinaria, evitando gastos en alquileres.

Pese a ese escenario, Miodowsky aseguró que la obra pública no se detuvo: “Tenemos cerca de 19 obras en ejecución y hemos lanzado un plan de pavimentación con recursos municipales”, afirmó. También destacó el avance en iluminación LED, que ya alcanza aproximadamente al 75% del departamento.

En el plano político, el intendente se mostró alineado con el rumbo nacional y provincial. Sobre el presidente Javier Milei, fue claro: “Me gusta mucho la gestión de Milei, veo que se va mejorando con aciertos y cosas a mejorar también”. Además, dejó abierta la puerta a acuerdos políticos amplios: “La gente no quiere volver para atrás”, sostuvo en referencia al peronismo.

En esa misma línea, no dudó en proyectar al gobernador Marcelo Orrego de cara al futuro: “A mí me encantaría que haya Marcelo Orrego 2027”, lanzó, respaldando una eventual continuidad política en la provincia.

Uno de los momentos más picantes de la entrevista llegó cuando fue consultado por la oposición. Allí, Miodowsky apuntó directamente contra el peronismo, al que acusó de obstaculizar la gestión y de adoptar una postura crítica sin autocrítica: “Yo creo que sí. Algunos hoy los escuchaba hablar y pareciera que hicieron todas las cosas bien. Pareciera que fueran graduados de Harvard que vienen a darnos clase de cómo hacer las cosas”.

En paralelo, el intendente también puso en valor el trabajo conjunto con otros jefes comunales, incluso de distintos signos políticos, y destacó la importancia de resolver problemas en zonas limítrofes que históricamente quedaron relegadas.

Por último, remarcó el impulso a espacios culturales y recreativos en Rivadavia, con mejoras en el Parque y nuevos anfiteatros barriales, pensados como puntos de encuentro para los vecinos y de promoción para artistas locales.

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