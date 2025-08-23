sábado 23 de agosto 2025

Atención viajeros

El paso a Chile por Mendoza continúa cerrado: definen si se habilita el cruce para este domingo

Con la ruta cerrada por las nevadas, las autoridades del paso a Chile evalúan si las condiciones de seguridad permiten el cruce para este domingo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
GzCnC6tWAAAN34c
GzCnC48WIAAN9_3

Las intensas nevadas en la cordillera mantienen inhabilitado el Paso Internacional Cristo Redentor, el principal corredor entre Mendoza y Chile. El tránsito permanece suspendido desde el miércoles y, según adelantaron las autoridades, recién esta noche a las 20 se evaluará si las condiciones permiten habilitar la ruta para el domingo.

El Paso Cristo Redentor se encuentra cerrado por las fuertes tormentas.
El temporal dejó acumulación de nieve y temperaturas extremas en la alta montaña, lo que obligó a Vialidad Nacional a realizar un operativo permanente para despejar la ruta. Por ahora, el camino solo se encuentra habilitado hasta Puente del Inca, con la obligatoriedad de portar cadenas.

GzCnC48WIAAN9_3

Desde el organismo destacaron que el cierre preventivo fue clave para evitar accidentes, ya que el estado del camino era de alto riesgo. En paralelo, la situación se replica en otros corredores: el Paso Pehuenche también permanece cerrado por las nevadas, reflejando la magnitud del fenómeno en toda la región cordillerana.

La decisión final sobre la reapertura dependerá de la evaluación binacional entre Argentina y Chile, que analizará las condiciones de seguridad para el tránsito vehicular.

Mirá cómo trabajan en plena Cordillera para reestablecer el tránsito de manera segura en el camino:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Atención viajeros sanjuaninos Así trabajan para reabrir el Paso Cristo Redentor Las intensas nevadas mantuvieron cerrado el cruce entre Mendoza y Chile durante varios días. En el video se ve cómo los equipos de Vialidad Nacional despejan la ruta, que por ahora solo llega hasta Puente del Inca con uso obligatorio de cadenas. Esta noche, a las 20, autoridades de Argentina y Chile definirán si las condiciones de seguridad permiten habilitar el paso este domingo. También permanece cerrado el Paso Pehuenche, lo que refleja la magnitud del temporal en toda la cordillera. #CristoRedentor #PasoInternacional #Nieve #Cordillera #Mendoza #Chile #SanJuan #tiempodesanjuan"

