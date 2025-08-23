El paso a Chile por Mendoza continúa cerrado: definen si se habilita el cruce para este domingo

Las intensas nevadas en la cordillera mantienen inhabilitado el Paso Internacional Cristo Redentor , el principal corredor entre Mendoza y Chile. El tránsito permanece suspendido desde el miércoles y, según adelantaron las autoridades, recién esta noche a las 20 se evaluará si las condiciones permiten habilitar la ruta para el domingo.

El temporal dejó acumulación de nieve y temperaturas extremas en la alta montaña, lo que obligó a Vialidad Nacional a realizar un operativo permanente para despejar la ruta. Por ahora, el camino solo se encuentra habilitado hasta Puente del Inca , con la obligatoriedad de portar cadenas.

Desde el organismo destacaron que el cierre preventivo fue clave para evitar accidentes, ya que el estado del camino era de alto riesgo. En paralelo, la situación se replica en otros corredores: el Paso Pehuenche también permanece cerrado por las nevadas, reflejando la magnitud del fenómeno en toda la región cordillerana.

La decisión final sobre la reapertura dependerá de la evaluación binacional entre Argentina y Chile, que analizará las condiciones de seguridad para el tránsito vehicular.

Mirá cómo trabajan en plena Cordillera para reestablecer el tránsito de manera segura en el camino: