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Para el oeste sanjuanino

Alerta amarilla por viento Zonda para este viernes

El fenómeno podría provocar ráfagas de hasta 65 km/h, aumento de la temperatura y condiciones de extrema sequedad en varios departamentos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.

Tras más de 12 horas de viento Zonda, comenzó a soplar el Sur.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para este viernes en el oeste de San Juan, tras una jornada de jueves marcada por el calor intenso que posicionó a la provincia como una de las más calurosas del país, con una máxima de 33,6º.

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Según el informe oficial, el fenómeno afectará zonas de los departamentos Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum, Zonda y Calingasta, donde se esperan vientos con velocidades sostenidas de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este tipo de viento, característico de la región, suele generar una combinación de condiciones adversas como reducción de la visibilidad, incremento brusco de la temperatura y un ambiente extremadamente seco.

En cuanto a las condiciones generales del tiempo, el SMN prevé para el viernes una temperatura máxima de 24º y una mínima de 18º. Además, se mantienen probabilidades de lluvias cercanas al 40% tanto durante la mañana como hacia la noche, en un escenario climático inestable que estará atravesado por la presencia del Zonda.

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