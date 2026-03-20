Aplicaciones de llamadas internacionales vs operadores móviles: ¿cuál opción es más económica?

El principal reto que enfrentan es el de encontrar opciones asequibles entre todas las alternativas que existen. Los principales métodos de realizar llamadas internacionales son los operadores móviles y las aplicaciones de llamadas.

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Cada uno tiene sus ventajas y desventajas y pueden ser apropiados para uno u otro tipo de usuario. Sin embargo, es importante preguntarnos ahora ¿cuál opción es en realidad la más económica?

¿Cómo funcionan las llamadas internacionales?

Para saber cuál opción es más económica, primero debemos entender cómo funciona cada una. En esencia, los operadores móviles son la opción tradicional, mientras que las aplicaciones de llamadas son la alternativa que aprovecha tecnología como los datos móviles y las redes WiFi.

Llamadas internacionales de operadores móviles

Las llamadas internacionales de operadores móviles utilizar las redes de telecomunicaciones tradicionales. Para procesar las llamadas, estas redes emplean acuerdos de roaming y enrutamiento a través de operadores aliados en otros países.

Este tipo de llamadas establece sus tarifas bajo un modelo de cobro por minuto, con una tarifa variable dependiendo del operador y el país de destino. Además, el costo final puede estar sujeto a comisiones adicionales, así como a impuestos específicos para el sector de telecomunicaciones.

Aplicaciones de llamadas

Las aplicaciones de llamadas, por otro lado, realizan las llamadas a través de redes de Internet. Para esto, emplean redes WiFi o los datos móviles del dispositivo. La fijación de precios utilizan modelos de suscripción para los usuarios, o un sistema de créditos que otorga una cantidad específica de tiempo a los los usuarios.

Algunas aplicaciones requieren que ambas partes utilicen la app para realizar la llamadas. Otras opciones, en cambio, brindan a los usuarios la posibilidad de realizar llamadas desde la aplicación hasta teléfonos móviles o locales.

En el portal oficial de BOSS Revolution se puede ver todos los países que están disponibles, así como los costos.

Ejemplos reales de precios

Para entender mejor estas diferencias es preciso que veamos cuánto cuestan las llamadas internacionales realmente, dependiendo de si usamos uno u otro método. Así podremos conocer el impacto real que tiene cada alternativa en nuestras finanzas.

Por ejemplo, si realizamos una llamada internacional desde Estados Unidos para Argentina, el costo por minuto al utilizar un operador móvil sería de $3 en promedio. En cambio, llamar de Estados Unidos a Argentina por medio de aplicaciones como BOSS Revolution costaría apenas $0,015 por minuto.

En el caso de Brasil, realizar una llamada desde Estados Unidos por medio de un operador costaría igualmente alrededor de $3, mientras que en una aplicación móvil tendría un costo de $0,025.

El costo varía en cada caso dependiendo del país de destino, pero también de otros factores más específicos. Al usar aplicaciones de llamadas, por ejemplo, es más económico realizar llamadas de app a app que llamadas a un teléfono. De igual forma, el costo se reduce al utilizar una red WiFi en vez de los datos móviles del dispositivo.

Cuándo las aplicaciones de llamadas son más baratas

Podemos ver que las aplicaciones de llamadas son generalmente la opción más económica. El uso de apps es una opción provechosa si ambos usuarios utilizan la aplicación. Pero también pueden usarse para hacer llamadas a números telefónicos celulares o fijos de operadoras tradicionales, sin utilizar redes de Internet.

En general, es útil contar con esta herramienta si se realizan llamadas internacionales frecuentemente, especialmente si son llamadas de larga duración.

Cuándo los operadores móviles pueden ser mejores

Sin embargo, hay casos donde puede ser muy útil contar con operadores móviles para realizar llamadas internacionales. Por ejemplo, en situaciones de urgencia puede ser una opción más confiable, especialmente si no se cuenta con una conexión a Internet estable.

Además, si el receptor de la llamada no cuenta con un teléfono inteligente y la llamada no es de larga duración, tiene sentido utilizar la telefonía tradicional en vez de aplicaciones. Por lo tanto, esta alternativa es conveniente para usuarios que no realizan llamadas de forma frecuente.

Costos ocultos que hay que tener en cuenta

En cualquier caso, hay factores que pueden incrementar el costo y que es importante tener en cuenta. Al usar aplicaciones de llamadas, es importante asegurarse de contar con una conexión estable a WiFi, pues de no estar conectado a una red inalámbrica, el servicio consumirá los datos móviles del dispositivo.

Por otro lado, algunas apps requieren que los usuarios se suscriban a un plan mensual para utilizar el servicio. En el caso de las llamadas a través de operadores móviles, hay que tomar en cuenta los costos de roaming, que varían de acuerdo a la línea y al país de destino.

Veredicto final: ¿Cuál es más barato?

Como hemos visto, la opción más acertada para la mayoría de los usuarios son las aplicaciones de llamadas. Estas brindan un servicio más completo, al incluir otras características como llamadas de video o mensajes de texto. Además, también ofrecen planes para llamar a números fijos o móviles, aunque el receptor no tenga la app instalada.

Sin embargo, los operadores móviles siguen siendo una opción práctica para llamadas ocasionales o urgentes, pues pueden llegar a sitios donde la conexión a internet es poco fiable. A fin de cuentas, la opción más económica va a depender de factores como la frecuencia con la que se hacen las llamadas, la duración de éstas y el acceso a internet de cada usuario.